Yeşilçam’ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu’nun son haline bakın! Görenler şaştı kaldı yıllar onu teğet geçmiş...
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu'nun son haline bakın! Kartal Tibet tarafından çekilen Gol Kralı filminde canlandırdığı Sevim karakteriyle hafızalara kazınan Suna Yıldızoğlu, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Instagram'da aktif olarak paylaşım yapan Yeşilçam yıldızı, güzelliğiyle takipçilerini büyüledi. 66 yaşındaki Suna Yıldızoğlu'nun son halini görenler, "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş", "Yıllara meydan okuyor" yorumlarında bulundu. İşte Yeşilçam'ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu'nun son hali...
17.08.2021 22:46
- Son Güncelleme: 17.08.2021 22:46
Oyunculuk kariyeri boyunca birçok filmde rol alan Suna Yıldızoğlu, Kartal Tibet tarafından çekilen Gol Kralı filminde canlandırdığı Sevim karakteriyle hafızalara kazındı.
66 yaşındaki Suna Yıldızoğlu'nun son hali ile yine kendine hayran bıraktı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yıldızoğlu için "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş", "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı.