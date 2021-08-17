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Yeşilçam’ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu’nun son haline bakın! Görenler şaştı kaldı yıllar onu teğet geçmiş...

Yeşilçam'ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu'nun son haline bakın! Kartal Tibet tarafından çekilen Gol Kralı filminde canlandırdığı Sevim karakteriyle hafızalara kazınan Suna Yıldızoğlu, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Instagram'da aktif olarak paylaşım yapan Yeşilçam yıldızı, güzelliğiyle takipçilerini büyüledi. 66 yaşındaki Suna Yıldızoğlu'nun son halini görenler, "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş", "Yıllara meydan okuyor" yorumlarında bulundu. İşte Yeşilçam'ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu'nun son hali...

17.08.2021 22:46 - Son Güncelleme: 17.08.2021 22:46
Yeşilçam’ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu’nun son haline bakın! Görenler şaştı kaldı yıllar onu teğet geçmiş...

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok filmde rol alan Suna Yıldızoğlu, Kartal Tibet tarafından çekilen Gol Kralı filminde canlandırdığı Sevim karakteriyle hafızalara kazındı.

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Yeşilçam’ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu’nun son haline bakın! Görenler şaştı kaldı yıllar onu teğet geçmiş...

Ömrümün Tek Gecesi, Tarzan Rıfkı, Petrol Kralları gibi başarılı projelerde de boy gösteren Yıldızoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirdi.

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu’nun son haline bakın! Görenler şaştı kaldı yıllar onu teğet geçmiş...

66 yaşındaki Suna Yıldızoğlu'nun son hali ile yine kendine hayran bıraktı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yıldızoğlu için "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş", "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı.

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu’nun son haline bakın! Görenler şaştı kaldı yıllar onu teğet geçmiş...

İşte başta Suna Yıldızoğlu olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Yeşilçam’ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu’nun son haline bakın! Görenler şaştı kaldı yıllar onu teğet geçmiş...

Hülya Koçyiğit

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