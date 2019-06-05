Yeşilçam'ın ölümsüz filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren kimdir? Son hali görenleri şaşkına uğrattı
Salako'nun Emine'si son görüntüsüyle yok artık dedirtti. Yeşilçam'da birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Meral Zeren'in en unutulmaz rolü 'Salako' filmindeki 'Ağanın kızı Emine'ydi. Ağanın kızı rolüyle akıllara kazınan ve Yeşilçam'a damga vuran Meral Zeren'in son görüntüsü yok artık dedirtti. Meral Zeren Türk sinema oyuncusu ve ses sanatçısı. Ortaokulda bir süre okuduktan sonra tahsilini yarım bırakıp 13 yaşındayken sahneye çıktı. Ardından şarkıcılığa başladı. Sahnede filmcilerin dikkatini çeken Zeren 1971'de Kadri Yurdatap'ın, "Kadri Film" adına yapımcısı olduğu, Natuk Baytan'ın yönetip Yılmaz Köksal'ın baş rolünü oynadığı "Önce Sev Sonra Vur" filmiyle sinema oyunculuğuna başladı.
Salako filmindeki Emine karakteriyle Yeşilçam'a damga vuran Meral Zeren son görüntüsüyle yok artık dedirtti… 80'li yıllarda "Kanlı Nigar" ve "Evet mi Hayır mı" müzikallerinde rol aldı. Meral Zeren tiyatrolarda çalışmasının ardından 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle yeniden çıkış yaptı. Gelen teklifler üzerine 1986 yılında başladığı assolistliği 90'lı yıllarda gazinoların kapanmasına dek sürdürdü. Daha sonra TV filmi ve dizilerinde oynadı. Yılların vermiş olduğu izler Meral Zeren'in de yüzüne yansımış. İşte Meral Zeren'in son hali...