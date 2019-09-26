Yeşilçam'ın ölümsüz filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren kimdir? Son görüntüsüyle yok artık dedirtti
Salako'nun Emine'si son görüntüsüyle yok artık dedirtti. Yeşilçam'da birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Meral Zeren'in en unutulmaz rolü 'Salako' filmindeki 'Ağanın kızı Emine'ydi. Ağanın kızı rolüyle akıllara kazınan ve Yeşilçam'a damga vuran Meral Zeren'in son görüntüsü yok artık dedirtti.
26.09.2019 07:41
- Son Güncelleme: 26.09.2019 07:41
Salako filmindeki Emine karakteriyle Yeşilçam'a damga vuran Meral Zeren son görüntüsüyle yok artık dedirtti… 80'li yıllarda "Kanlı Nigar" ve "Evet mi Hayır mı" müzikallerinde rol aldı. Meral Zeren tiyatrolarda çalışmasının ardından 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle yeniden çıkış yaptı. Gelen teklifler üzerine 1986 yılında başladığı assolistliği 90'lı yıllarda gazinoların kapanmasına dek sürdürdü. Daha sonra TV filmi ve dizilerinde oynadı. Yılların vermiş olduğu izler Meral Zeren'in de yüzüne yansımış. İşte Meral Zeren'in son hali...
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