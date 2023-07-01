Yeşilçam'ın olay kadını Serpil Çakmaklı'nın siz bir de son halini görün! Kemal Sunal'ın Devlet Kuşu'ndaki rol arkadaşı...
Devlet Kuşu, Yılanların Öcü, Yaktı Beni, Yaşamak Bu Değil, İtirazım Var gibi sayısız pek çok Yeşilçam filminde rol alan Serpil Çakmaklı'nın son hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Devlet Kuşu filminin yayınlanmasıyla yeni hali merak edilen 62 yaşındaki Serpil Çakmaklı hakkında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Nihat Doğan iddiası da çok konuşulmuştu. İşte Serpil Çakmaklı'nın son hali.
01.07.2023 09:51 - Son Güncelleme: 01.07.2023 09:53
Yönetmenliğini Memduh Ün'ün yaptığı ve ilk kez 1980 yılında vizyona giren Devlet Kuşu, Yeşilçam'ın klasik filmlerinden biri olmayı başardı.
Bir diziyle dikkat çekip ardından hemen sinemaya üstelik de başrol oyuncusu olarak başlayan Serpil Çakmaklı'nın dünden bugüne geçirdiği değişimi sosyal medyanın gündeminde. Geçtiğimiz aylarda Nihat Doğan'dan bir çocuk aldırdığı iddiasıyla da çok konuşulan Çakmaklı'nın son hali sizi çok şaşırtacak.
İşte başta Serpil Çakmaklı olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.