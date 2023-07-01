Yeşilçam’ın olay kadını Serpil Çakmaklı’nın siz bir de son halini görün! Kemal Sunal’ın Devlet Kuşu’ndaki rol arkadaşı...

Bir diziyle dikkat çekip ardından hemen sinemaya üstelik de başrol oyuncusu olarak başlayan Serpil Çakmaklı'nın dünden bugüne geçirdiği değişimi sosyal medyanın gündeminde. Geçtiğimiz aylarda Nihat Doğan'dan bir çocuk aldırdığı iddiasıyla da çok konuşulan Çakmaklı'nın son hali sizi çok şaşırtacak.

İşte başta Serpil Çakmaklı olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.