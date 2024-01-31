Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu’nun gözünden sakındığı kızı bakın kim çıktı! İlker İnanoğlu’nun kardeşi meğer...

Yaban filmiyle başladığı oyunculuk kariyeri boyunca; Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi birçok ünlü isimle çalışan Gülşen Bubikoğlu, hem performansı hem de güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vurdu. Özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlendi. Çiftin bu evlilikten bir kızı dünyaya geldi. Bubikoğlu'nun sır gibi sakladığı kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.