Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeliydi! Yeni yıla hastanede giren Fatma Girik’in son hali ortaya çıktı! O fotoğraf hayranlarını üzdü
Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeliydi! Köroğlu, Japon İşi, Postacı, Kanlı Nigar, Ezo Gelin gibi birçok yapımda rol alan ve oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Fatma Girik, 2022 yılına hastane odasında girdi. Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan oyuncunun, hastane odasında çekilen bir fotoğrafı ise sosyal medyada paylaşıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncuya 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. İşte Fatma Girik'in yeğeni tarafından hastane odasından paylaşılan son hali...
03.01.2022 18:22
- Son Güncelleme: 03.01.2022 18:22
Geçirdiği kalça ve beyin ameliyatlarının ardından zorlu bir süreç yaşayan Fatma Girik, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.
Tedavi nedeniyle 20 yıl yaşadığı Bodrum'dan İstanbul'a dönüp buradaki evine yerleşen Yeşilçam'ın usta ismi, 2022'ye de hastane odasında girdi.
SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
Oyuncunun yeğeni Ahu Turanlı da yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI YAĞDI!
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü sanatçı için 'geçmiş olsun' yorumunu yaptı. Sevenleri, Fatma Girik için "2022 şifa getirsin" temennisinde bulundu.