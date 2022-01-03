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Haberler Magazin Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeliydi! Yeni yıla hastanede giren Fatma Girik’in son hali ortaya çıktı! O fotoğraf hayranlarını üzdü

Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeliydi! Yeni yıla hastanede giren Fatma Girik’in son hali ortaya çıktı! O fotoğraf hayranlarını üzdü

Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeliydi! Köroğlu, Japon İşi, Postacı, Kanlı Nigar, Ezo Gelin gibi birçok yapımda rol alan ve oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Fatma Girik, 2022 yılına hastane odasında girdi. Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan oyuncunun, hastane odasında çekilen bir fotoğrafı ise sosyal medyada paylaşıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncuya 'geçmiş olsun' mesajları yağdı. İşte Fatma Girik'in yeğeni tarafından hastane odasından paylaşılan son hali...

03.01.2022 18:22 - Son Güncelleme: 03.01.2022 18:22
Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeliydi! Yeni yıla hastanede giren Fatma Girik’in son hali ortaya çıktı! O fotoğraf hayranlarını üzdü

Geçirdiği kalça ve beyin ameliyatlarının ardından zorlu bir süreç yaşayan Fatma Girik, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

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Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeliydi! Yeni yıla hastanede giren Fatma Girik’in son hali ortaya çıktı! O fotoğraf hayranlarını üzdü

Tedavi nedeniyle 20 yıl yaşadığı Bodrum'dan İstanbul'a dönüp buradaki evine yerleşen Yeşilçam'ın usta ismi, 2022'ye de hastane odasında girdi.

Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeliydi! Yeni yıla hastanede giren Fatma Girik’in son hali ortaya çıktı! O fotoğraf hayranlarını üzdü

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
Oyuncunun yeğeni Ahu Turanlı da yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeliydi! Yeni yıla hastanede giren Fatma Girik’in son hali ortaya çıktı! O fotoğraf hayranlarını üzdü

Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düştü.

Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeliydi! Yeni yıla hastanede giren Fatma Girik’in son hali ortaya çıktı! O fotoğraf hayranlarını üzdü

'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJLARI YAĞDI!
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü sanatçı için 'geçmiş olsun' yorumunu yaptı. Sevenleri, Fatma Girik için "2022 şifa getirsin" temennisinde bulundu.

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