Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeli Fatma Girik’in kardeşi bakın kim çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer Kemal Sunal ile aynı filmde rol almış…

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Fatma Girik, hem güzelliği hem de performansıyla yıllarca adından söz ettirdi. 24 Ocak 2022'de COVID-19'a bağlı organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında aramızdan ayrılan merhum sanatçı, ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Filmleri hala 7'den 70'e büyük bir ilgiyle izlenen Girik hakkındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. Girik'in kendisi gibi Yeşilçam filmlerinde rol alan kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fatma Girik'in kardeşinin bir diğer Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın rol arkadaşı olduğu ortaya çıktı.