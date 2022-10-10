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Haberler Magazin Yeşilçam'ın mavi boncuğu gençliğiyle ortalığı sallamıştı! 76 yaşındaki Emel Sayın'ın estetik itirafı bomba: "Hastaneden kaçtım sonra..."

Yeşilçam'ın mavi boncuğu gençliğiyle ortalığı sallamıştı! 76 yaşındaki Emel Sayın'ın estetik itirafı bomba: "Hastaneden kaçtım sonra..."

Yeşilçam'ın mavi boncuğu gençliğiyle ortalığı sallamıştı! 76 yaşındaki Emel Sayın'ın estetik itirafı bomba! Bir dönemin en güzel ve en zarif kadınıydı... Hala mavi gözleri ve alımlı duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Emel Sayın, gençlik yıllarındaki güzelliğini koruyor. Katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Estetiğe karşı mısınız ve nazara inanır mısınız?" sorularna verdiği yanıtla dikkat çeken Emel Sayın'ın itirafı gündeme bomba gibi düştü.

10.10.2022 16:34 - Son Güncelleme: 10.10.2022 16:43
Yeşilçam’ın mavi boncuğu gençliğiyle ortalığı sallamıştı! 76 yaşındaki Emel Sayın’ın estetik itirafı bomba: Hastaneden kaçtım sonra...

"HASTANEDEN KAÇTIM SONRA..."

Yeşilçam'ın mavi boncuğu gençliğiyle ortalığı sallamıştı! 76 yaşındaki Emel Sayın'ın estetik itirafı bomba...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam’ın mavi boncuğu gençliğiyle ortalığı sallamıştı! 76 yaşındaki Emel Sayın’ın estetik itirafı bomba: Hastaneden kaçtım sonra...

Usta oyuncu ve şarkıcı Emel Sayın, konuk olduğu bir programda "Estetiğe karşı mısınız?" sorusu üzerine hakkında bilinmeyen bir detayı ilk kez açıkladı

Yeşilçam’ın mavi boncuğu gençliğiyle ortalığı sallamıştı! 76 yaşındaki Emel Sayın’ın estetik itirafı bomba: Hastaneden kaçtım sonra...

"İTİRAF EDİYORUM!"

"Estetiğe karşı mısınız ve nazara inanır mısınız?" soruları üzerine 75 yaşındaki şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Yeşilçam’ın mavi boncuğu gençliğiyle ortalığı sallamıştı! 76 yaşındaki Emel Sayın’ın estetik itirafı bomba: Hastaneden kaçtım sonra...

"Nazara çok inanırım. İtiraf ediyorum botoks yaptırıyorum. Başka bir şey yaptıramıyorum, korkuyorum. Hatta bir gün tam kararımı verdim, doktordan randevu alıp gittim. Doktor yapacaklarını anlattıktan sonra arkama bakmadan kaçtım. Sonra doktorumu arayıp özür diledim."

Yeşilçam’ın mavi boncuğu gençliğiyle ortalığı sallamıştı! 76 yaşındaki Emel Sayın’ın estetik itirafı bomba: Hastaneden kaçtım sonra...

"O YILLARDA MASUMİYET, SAMİMİYET VARDI"

20 Kasım'da 77. yaşına girecek olan Sayın, "Sizin oynadığınız filmler dahil eski Türk filmlerinin bıkılmadan tekrarlarının izlenmesinin sebebi nedir? sorusunu ise "O yıllarda filmlerde sevgi, saygı, fedakarlık, masumiyet, samimiyet vardı" şeklinde cevapladı.

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