Yeşilçam'ın mavi boncuğu gençliğiyle ortalığı sallamıştı! 76 yaşındaki Emel Sayın'ın estetik itirafı bomba: "Hastaneden kaçtım sonra..."
Yeşilçam'ın mavi boncuğu gençliğiyle ortalığı sallamıştı! 76 yaşındaki Emel Sayın'ın estetik itirafı bomba! Bir dönemin en güzel ve en zarif kadınıydı... Hala mavi gözleri ve alımlı duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Emel Sayın, gençlik yıllarındaki güzelliğini koruyor. Katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Estetiğe karşı mısınız ve nazara inanır mısınız?" sorularna verdiği yanıtla dikkat çeken Emel Sayın'ın itirafı gündeme bomba gibi düştü.
10.10.2022 16:34 - Son Güncelleme: 10.10.2022 16:43
"HASTANEDEN KAÇTIM SONRA..."
Yeşilçam'ın mavi boncuğu gençliğiyle ortalığı sallamıştı! 76 yaşındaki Emel Sayın'ın estetik itirafı bomba...
Usta oyuncu ve şarkıcı Emel Sayın, konuk olduğu bir programda "Estetiğe karşı mısınız?" sorusu üzerine hakkında bilinmeyen bir detayı ilk kez açıkladı