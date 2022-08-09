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Haberler Magazin Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’dan kardeşi Fatma Tektaş'a gözyaşları içinde veda! “Ne desem yetmiyor” demişti...

Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’dan kardeşi Fatma Tektaş'a gözyaşları içinde veda! “Ne desem yetmiyor” demişti...

Yeşilçam'ın mavi boncuğu Emel Sayın'dan kardeşi Fatma Tektaş'a gözyaşları içinde veda! Emel Sayın'ın kız kardeşi Fatma Tektaş (74), dokuz aydır mücadele verdiği akciğer kanserine yenik düştü. Ünlü sanatçı Emel Sayın kardeşi ile çekilen bir fotoğrafını Instagram'da yayınlayarak acı haberi duyurmuştu. Bugün, Emel Sayın kardeşi Fatma Tektaş'ı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

09.08.2022 15:45 - Son Güncelleme: 09.08.2022 15:45
Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’dan kardeşi Fatma Tektaş’a gözyaşları içinde veda! “Ne desem yetmiyor” demişti...

"Ne desem yetmiyor" demişti... Yeşilçam'ın mavi boncuğu Emel Sayın, kardeşi Fatma Tektaş'a gözyaşları içinde veda etti.

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Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’dan kardeşi Fatma Tektaş’a gözyaşları içinde veda! “Ne desem yetmiyor” demişti...

Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Emel Sayın, son paylaşımıyla hayranlarını üzmüştü.

Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’dan kardeşi Fatma Tektaş’a gözyaşları içinde veda! “Ne desem yetmiyor” demişti...

Usta sanatçı Emel Sayın'ın kardeşi Fatma Tektaş (74), 9 aydır mücadele verdiği akciğer kanserine yenik düştü. Pazar günü hayatını kaybeden Tektaş, Zincirlikuyu Cami'nde gerçekleşen cenaze namazı ile son yolculuğa uğurlandı.

Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’dan kardeşi Fatma Tektaş’a gözyaşları içinde veda! “Ne desem yetmiyor” demişti...

Çevredekilerin yardımıyla ayakta durmaya çalışan Sayın, kardeşinin tabutunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü sanatçıyı bu zor gününde dostları yalnız bırakmadı. Müjdat Gezen ve Nilgün Belgün, Sayın'a taziyelerini iletti.

Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’dan kardeşi Fatma Tektaş’a gözyaşları içinde veda! “Ne desem yetmiyor” demişti...

Fatma Tektaş kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

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