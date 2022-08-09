Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’dan kardeşi Fatma Tektaş'a gözyaşları içinde veda! “Ne desem yetmiyor” demişti...
Yeşilçam'ın mavi boncuğu Emel Sayın'dan kardeşi Fatma Tektaş'a gözyaşları içinde veda! Emel Sayın'ın kız kardeşi Fatma Tektaş (74), dokuz aydır mücadele verdiği akciğer kanserine yenik düştü. Ünlü sanatçı Emel Sayın kardeşi ile çekilen bir fotoğrafını Instagram'da yayınlayarak acı haberi duyurmuştu. Bugün, Emel Sayın kardeşi Fatma Tektaş'ı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.
09.08.2022 15:45 - Son Güncelleme: 09.08.2022 15:45
"Ne desem yetmiyor" demişti... Yeşilçam'ın mavi boncuğu Emel Sayın, kardeşi Fatma Tektaş'a gözyaşları içinde veda etti.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Emel Sayın, son paylaşımıyla hayranlarını üzmüştü.
Usta sanatçı Emel Sayın'ın kardeşi Fatma Tektaş (74), 9 aydır mücadele verdiği akciğer kanserine yenik düştü. Pazar günü hayatını kaybeden Tektaş, Zincirlikuyu Cami'nde gerçekleşen cenaze namazı ile son yolculuğa uğurlandı.