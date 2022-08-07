Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’dan kahreden haber: “Ne desem yetmiyor” Ünlülerden yorumlar peş peşe geldi
Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Emel Sayın, bu kez hayranlarını üzdü. Ünlü sanatçı, kardeşi ile çekilen bir fotoğrafını Instagram'da yayınlayarak Fatoş Sayın'ın acı haberini duyurdu. Kardeş acısıyla sarsılan Emel Sayın'ın kaleme aldığı satırlar ise yürek yaktı. Deniz Seki, Filiz Akın, Arzum Onan, Nilgün Belgün, Seda Sayan ve daha birçok isim ise yaptıkları yorumlarla Sayın'a destek olmaya çalıştı. İşte detaylar...
07.08.2022 18:15 - Son Güncelleme: 07.08.2022 18:15
Şarkıcılık ve oyunculuk performanslarının yanı sıra güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirmeyi başaran Emel Sayın, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Emel Sayın, bu kez hayranlarını üzdü.
Deniz Seki, Filiz Akın, Arzum Onan, Nilgün Belgün, Seda Sayan ve daha birçok isim ise yaptıkları yorumlarla Sayın'a destek olmaya çalıştı.