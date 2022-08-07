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Haberler Magazin Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’dan kahreden haber: “Ne desem yetmiyor” Ünlülerden yorumlar peş peşe geldi

Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’dan kahreden haber: “Ne desem yetmiyor” Ünlülerden yorumlar peş peşe geldi

Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Emel Sayın, bu kez hayranlarını üzdü. Ünlü sanatçı, kardeşi ile çekilen bir fotoğrafını Instagram'da yayınlayarak Fatoş Sayın'ın acı haberini duyurdu. Kardeş acısıyla sarsılan Emel Sayın'ın kaleme aldığı satırlar ise yürek yaktı. Deniz Seki, Filiz Akın, Arzum Onan, Nilgün Belgün, Seda Sayan ve daha birçok isim ise yaptıkları yorumlarla Sayın'a destek olmaya çalıştı. İşte detaylar...

07.08.2022 18:15 - Son Güncelleme: 07.08.2022 18:15
Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’dan kahreden haber: “Ne desem yetmiyor” Ünlülerden yorumlar peş peşe geldi

Şarkıcılık ve oyunculuk performanslarının yanı sıra güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirmeyi başaran Emel Sayın, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu.

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Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’dan kahreden haber: “Ne desem yetmiyor” Ünlülerden yorumlar peş peşe geldi

Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Emel Sayın, bu kez hayranlarını üzdü.

Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’dan kahreden haber: “Ne desem yetmiyor” Ünlülerden yorumlar peş peşe geldi

Ünlü sanatçı, Instagram hesabında bir paylaşımda bulunarak kardeşi Fatoş Sayın'ın vefat ettiğini açıkladı.

Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’dan kahreden haber: “Ne desem yetmiyor” Ünlülerden yorumlar peş peşe geldi

"NE DESEM YETMİYOR"
Kardeş acısıyla sarsılan sanatçı, acı haberi şöyle duyurdu: "Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu inşallah. Allah rahmet eylesin"

Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın’dan kahreden haber: “Ne desem yetmiyor” Ünlülerden yorumlar peş peşe geldi

Deniz Seki, Filiz Akın, Arzum Onan, Nilgün Belgün, Seda Sayan ve daha birçok isim ise yaptıkları yorumlarla Sayın'a destek olmaya çalıştı.

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