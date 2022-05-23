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Haberler Magazin Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın tatil sezonunu açtı! Güzelliğiyle yine hayran bıraktı! Kumsal pozlarıyla gençlere taş çıkardı

Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın tatil sezonunu açtı! Güzelliğiyle yine hayran bıraktı! Kumsal pozlarıyla gençlere taş çıkardı

Yeşilçam'ın mavi boncuğu Emel Sayın tatil sezonunu açtı! Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan Mavi Boncuk filminde Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi isimlerle başrolü paylaşan Emel Sayın, hem oyunculuk yeteneği hem güçlü sesi hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Sayın şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, kumsalda çektirdiği görüntüleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Binlerce beğeni alan paylaşıma ilk yorum Filiz Akın'dan gelirken Sayın güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Emel Sayın'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

23.05.2022 01:06 - Son Güncelleme: 23.05.2022 01:12
Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın tatil sezonunu açtı! Güzelliğiyle yine hayran bıraktı! Kumsal pozlarıyla gençlere taş çıkardı

Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi usta oyuncuların bir araya geldiği Mavi Boncuk filminde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Emel Sayın, hem güçlü sesi hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.

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Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın tatil sezonunu açtı! Güzelliğiyle yine hayran bıraktı! Kumsal pozlarıyla gençlere taş çıkardı

7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın tatil sezonunu açtı! Güzelliğiyle yine hayran bıraktı! Kumsal pozlarıyla gençlere taş çıkardı

Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, kumsalda çektirdiği görüntüleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın tatil sezonunu açtı! Güzelliğiyle yine hayran bıraktı! Kumsal pozlarıyla gençlere taş çıkardı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın tatil sezonunu açtı! Güzelliğiyle yine hayran bıraktı! Kumsal pozlarıyla gençlere taş çıkardı

Emel Sayın için "Hala çok güzel", "Yıllar onu teğet geçiyor", "Genç kızlara taş çıkarır" yorumları yapıldı.

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