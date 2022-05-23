Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın tatil sezonunu açtı! Güzelliğiyle yine hayran bıraktı! Kumsal pozlarıyla gençlere taş çıkardı

Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi usta oyuncuların bir araya geldiği Mavi Boncuk filminde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Emel Sayın, hem güçlü sesi hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.