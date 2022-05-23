Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın tatil sezonunu açtı! Güzelliğiyle yine hayran bıraktı! Kumsal pozlarıyla gençlere taş çıkardı
Yeşilçam'ın mavi boncuğu Emel Sayın tatil sezonunu açtı! Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan Mavi Boncuk filminde Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi isimlerle başrolü paylaşan Emel Sayın, hem oyunculuk yeteneği hem güçlü sesi hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Sayın şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, kumsalda çektirdiği görüntüleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Binlerce beğeni alan paylaşıma ilk yorum Filiz Akın'dan gelirken Sayın güzelliğiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Emel Sayın'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
23.05.2022 01:06 - Son Güncelleme: 23.05.2022 01:12
Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Münir Özkul ve Adile Naşit gibi usta oyuncuların bir araya geldiği Mavi Boncuk filminde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Emel Sayın, hem güçlü sesi hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.
Emel Sayın için "Hala çok güzel", "Yıllar onu teğet geçiyor", "Genç kızlara taş çıkarır" yorumları yapıldı.