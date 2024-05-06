Yeşilçam'ın mavi boncuğu Emel Sayın ameliyat oldu! Son sağlık durumunu açıkladı! Heyecanlı gece: Bakın ellerim titriyor...

Yeşilçam'ın mavi boncuğu olarak hafızalara kazınan Emel Sayın, hem oyunculuk hem de şarkıcılık yeteneği ile yıllarca adından söz ettirdi. Güzelliğiyle de çok konuşulan ünlü isim, son olarak sağlık durumuyla gündeme geldi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Yeşilçam yıldızı, ameliyat olduğunu belirterek son durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...