Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı! İşte Filiz Akın'ın son hali

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Filiz Akın şunları söyledi:Kırılgan bir sağlığım var. Bağışıklık sistemimi güçlendirmek için tedaviye gidiyordum ve yarım kaldı. Bir ara ateşim çıktı, korona testi yapıldı, negatif çıktı. Şimdi ateşim yok ama çok öksürüyorum.