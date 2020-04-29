RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı! İşte Filiz Akın'ın son hali

Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın... 77 yaşındaki usta oyuncudan korkutan haber geldi. Türk Sineması'nın en önemli isimlerinden Filiz Akın'ın ateşi çıkınca korkup hastaneye koştu.Corona virüsü testi yaptıran Akın, sonucu sevenleriyle paylaştı. Peki, Filiz Akın'ın korona virüs testi sonucu ne çıktı? İşte Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın'ın son hali ve test sonucuna dair bilgiler...

29.04.2020 12:08 - Son Güncelleme: 29.04.2020 12:08
Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı! İşte Filiz Akın'ın son hali

Türk sinemasının usta isimlerinden Filiz Akın hayranlarını korkuttu. 77 yaşındaki ünlü oyuncu Filiz Akın yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastaneden Filiz Akın'a koronavirüs testi yapıldı. İşte Filiz Akın'ın son sağlık durumu...

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Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı! İşte Filiz Akın'ın son hali

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Filiz Akın şunları söyledi:Kırılgan bir sağlığım var. Bağışıklık sistemimi güçlendirmek için tedaviye gidiyordum ve yarım kaldı. Bir ara ateşim çıktı, korona testi yapıldı, negatif çıktı. Şimdi ateşim yok ama çok öksürüyorum.

Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı! İşte Filiz Akın'ın son hali

Yeşilçam'ın masum güzeli şimdi 77 yaşında... İşte Yeşilçam oyuncularının değişimleri...

Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı! İşte Filiz Akın'ın son hali

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı! İşte Filiz Akın'ın son hali
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