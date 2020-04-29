Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı! İşte Filiz Akın'ın son hali
Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın... 77 yaşındaki usta oyuncudan korkutan haber geldi. Türk Sineması'nın en önemli isimlerinden Filiz Akın'ın ateşi çıkınca korkup hastaneye koştu.Corona virüsü testi yaptıran Akın, sonucu sevenleriyle paylaştı. Peki, Filiz Akın'ın korona virüs testi sonucu ne çıktı? İşte Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın'ın son hali ve test sonucuna dair bilgiler...
29.04.2020 12:08
- Son Güncelleme: 29.04.2020 12:08
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