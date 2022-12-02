Yeşilçam'ın kötü adamıydı 'bana küfür ediyorlar' deyip ülkeyi terk etmişti! Bilal İnci'nin kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı meğer...
Yeşilçam'da rol aldığı sayısız filmiyle hafızalarımıza kazındı Bilal İnci... Battal Gazi, Baba Kartal ve nicesi filmde rol alan Bilal İnci, 2005 yılında Antalya'da hayata gözlerini yummuştu. Ve tüm oyuncuların olduğu gibi onun da çocuğu oyunculuğa merak saldı ve şimdilerin en ünlü oyuncularından biri. Bakın o isim kim. İşte başta Bilal İnci olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
Ömrünün son günlerine kadar oyunculuğu bırakmayan başarılı oyuncu Bilal İnci hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
Adana'da doğan Bilal İnci, liseyi İzmit'te okudu. Şöhret olmadan önce çeşitli işlerde çalışan usta oyuncu, abisinin yönlendirmesiyle sanata yöneldi.
Yer aldığı projelerde gaddar karakterlere hayat veren Bilal İnci, seyircilerden gelen olumsuz tepkilere dayanamayarak bir süre oyunculuğa ara verdi ve Almanya'ya yerleşti. Küfür dolu mektuplar okuduğunu söyleyen Bilal İnci, o dönem yaşadığı bunalımı şu sözlerle anlatmıştı: Ben seyircime bir şey veriyorsam ve onlar da bunu anlamıyorsa ben bu mesleği yapmam.
Sonrasında yeniden Türkiye'ye dönen Bilal İnci; Topal, Irgat, Vur Emri, Zindan, Battal Gazi'nin Oğlu ve Ana Ocağı gibi yapımlarda rol aldı.
Bir dönem İzmir'de yaşayan ünlü oyuncu, 2005 yılında geçirdiği bir kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Şimdilerde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda yatan Bilal İnci'nin kızı da ünlü çıktı.
İşte başta Bilal İnci olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları...