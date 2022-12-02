Yeşilçam’ın kötü adamıydı ’bana küfür ediyorlar’ deyip ülkeyi terk etmişti! Bilal İnci’nin kızı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı meğer...

Yer aldığı projelerde gaddar karakterlere hayat veren Bilal İnci, seyircilerden gelen olumsuz tepkilere dayanamayarak bir süre oyunculuğa ara verdi ve Almanya'ya yerleşti. Küfür dolu mektuplar okuduğunu söyleyen Bilal İnci, o dönem yaşadığı bunalımı şu sözlerle anlatmıştı: Ben seyircime bir şey veriyorsam ve onlar da bunu anlamıyorsa ben bu mesleği yapmam.