Yeşilçam’ın kötü adamı Nuri Alço’dan çocuk itirafı! “Soyadımızı devam ettirsin” 33 yaş küçük eşiyle 3 yıl önce evlenmişti

Çiftin arasındaki yaş farkı uzun süre gündem olurken Alço, şunları söylemişti: "Bir çocuğum olabilirdi. Neslimin devam etmesi için bir evlat gerekiyordu ama olmadı. Kısmet değilmiş.

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Üç sene önce nasıl evlendiğimi ben de anlamadım, kısmetmiş. Hiç kimse evleneceğime inanmıyordu. Uzun birlikteliklerden sıkılıyorum. Evliliğim güzel gidiyor. Benim için ilişkide yaş farkı önemli değil"