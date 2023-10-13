Yeşilçam’ın kötü adamı Nuri Alço’dan çocuk itirafı! “Soyadımızı devam ettirsin” 33 yaş küçük eşiyle 3 yıl önce evlenmişti

Yeşilçam'da kötü adam rollerinin vazgeçilmez ismi Nuri Alço, üç yıl önce kendisinden 33 yaş küçük sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu. Önceki gün kameralara yansıyan Alço, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 72 yaşındaki Yeşilçam yıldızı, çocuk açıklamasıyla dikkat çekti. İşte o açıklama...
Nuri Alço, 2019 yılında kendisinden 33 yaş küçük sevgilisine evlenme teklifi etmişti. 11 yıldır birlikte olan çift, 2020 yılında Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirmişti.
Çiftin arasındaki yaş farkı uzun süre gündem olurken Alço, şunları söylemişti: "Bir çocuğum olabilirdi. Neslimin devam etmesi için bir evlat gerekiyordu ama olmadı. Kısmet değilmiş.
Üç sene önce nasıl evlendiğimi ben de anlamadım, kısmetmiş. Hiç kimse evleneceğime inanmıyordu. Uzun birlikteliklerden sıkılıyorum. Evliliğim güzel gidiyor. Benim için ilişkide yaş farkı önemli değil"