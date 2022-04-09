Yeşilçam’ın kötü adamı Hikmet Taşdemir isyan etti ’vefasızlık yapılıyor Cüneyt Arkın’a kırgınım’’ Korkusuz Korkak’ın Gaddar Kerim’i son haliyle...

Uzun yıllar aynı setleri paylaştığı Cüneyt Arkın'a kırgın olduğunu söyleyen Taşdemir, bir gazeteci arkadaşıyla röportaj yapmasını rica ettiğini, bu isteğini geri çevirdiği için çok üzüldüğünü anlattı. Arkın'ın kitabını bu nedenle okumadığını söyleyen Taşdemir, "Güya beni çok severdi. Ricamı kırmaması gerekirdi" dedi. Arkın'ın kitabında Orhan Gencebay'dan 'arabeskçi' olarak bahsettiği yorumlarıyla ilgili konuşan Taşdemir "Kendisiyle 10 filmde, Gencebay ile 5 filmde oynadım. İkisi de çok delikanlı, iyi arkadaşlar. O ifadeyi Gencebay için söylediğini pek sanmıyorum, öyle bir şey söylemişse de ayıplıyorum" dedi.