Yeşilçam'ın kötü adamı Hikmet Taşdemir isyan etti 'vefasızlık yapılıyor Cüneyt Arkın'a kırgınım'' Korkusuz Korkak'ın Gaddar Kerim'i son haliyle...
Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Hikmet Taşdemir sinemaya ilk kez, 1971 yılında çekilen "Baba" isimli film ile adım atmıştı. Ancak bizler onu daha çok Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu1979 yapımı komedi filmi Korkusuz Korkak'ta canlandırdığı 'Gaddar Kerim' karakteriyle hatırlıyoruz. Son haliyle herkesi şaşkına çeviren Yeşilçam'ın kötü adamı Hikmet Taşdemir, sinema sektöründe artık saygı görmediklerini söyledi.
Yeşilçam'ın 'kötü adam'ı Hikmet Taşdemir, sinema sektöründe kendilerine saygı gösterilmediğini ifade etti. Taşdemir "Yeşilçam oyuncularına ve yönetmenlerine vefasızlık yapılıyor" dedi.
Korkusuz Korkak filminde Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban da Mardinli Arif'i ve Tatar Ramazan da Cıbıl Halil karakterleriyle hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir, son olarak Arka Sokaklar adlı dizide rol aldıktan sonra, oyunculuğu bıraktı. 50 yıldır Silivri'de yaşayan Taşdemir, oyunculuk yapmak istemediğini belirtti. Taşdemir, sinema sektöründe artık saygı görmediklerini söyledi.
Yeşilçam oyuncularına vefasızlık yapıldığını söyleyen Taşdemir, "Günümüz sinema sektöründe saygı da yok. Bizim gibi oyunculara da efsane yönetmenlere de saygı gösterilmiyor. Çok kıymetli yönetmenlerimiz, Arif Memduh Ün, Natuk Baytan, Osman Fahir Seden, Kartal Tibet, Remzi Jöntürk. Bu isimleri anmadan geçersem çok ayıp olur, Allah rahmet eylesin" dedi.
Sinemada kötü adam karakterlerinin başrol oyuncularını öne çıkardığını söyleyen Taşdemir "Bizler olmasak siz kimsiniz ne olurdunuz. Yumruğu yiyen ben, hiç bahsedilmeyen ben. Birgün Erol Taş'dan Hayati Hamzaoğlu'ndan, Kazım Kartal'dan hiç bahsedildi mi? Hangi kanalda bunların ölüm yıl dönümlerinde bahsettiler" dedi.
Uzun yıllar aynı setleri paylaştığı Cüneyt Arkın'a kırgın olduğunu söyleyen Taşdemir, bir gazeteci arkadaşıyla röportaj yapmasını rica ettiğini, bu isteğini geri çevirdiği için çok üzüldüğünü anlattı. Arkın'ın kitabını bu nedenle okumadığını söyleyen Taşdemir, "Güya beni çok severdi. Ricamı kırmaması gerekirdi" dedi. Arkın'ın kitabında Orhan Gencebay'dan 'arabeskçi' olarak bahsettiği yorumlarıyla ilgili konuşan Taşdemir "Kendisiyle 10 filmde, Gencebay ile 5 filmde oynadım. İkisi de çok delikanlı, iyi arkadaşlar. O ifadeyi Gencebay için söylediğini pek sanmıyorum, öyle bir şey söylemişse de ayıplıyorum" dedi.