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Yeşilçam’ın iyi kalpli kötü karakteri Oktay Yavuz hayatını kaybetti! Battal Gazi filmlerini unutulmaz ismiydi...

Yeşilçam'ın iyi kalpli kötü karakteri Oktay Yavuz hayatını kaybetti! Battal Gazi filmlerinde Cüneyt Arkın'ın rol arkadaşıydı usta oyuncu... 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de dünyaya gelen ve 1963 yılında sinemaya başlayan Oktay Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı. Bir süredir Maltepe'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Yavuz, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı.

21.01.2021 16:47 - Son Güncelleme: 21.01.2021 16:51
Yeşilçam’ın iyi kalpli kötü karakteri Oktay Yavuz hayatını kaybetti! Battal Gazi filmlerini unutulmaz ismiydi...

Battal Gazi filmlerini unutulmaz ismiydi...Yeşilçam'ın iyi kalpli kötü karakteri Oktay Yavuz hayatını kaybetti! Bir süredir Maltepe'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Yavuz, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Oyuncu bugün Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Yeşilçam’ın iyi kalpli kötü karakteri Oktay Yavuz hayatını kaybetti! Battal Gazi filmlerini unutulmaz ismiydi...

Oktay Yavuz 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı. İşte hafızalardan asla silinmeyecek olan Yeşilçam oyuncusu Oktay Yavuz'un son hali ve Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...

Yeşilçam’ın iyi kalpli kötü karakteri Oktay Yavuz hayatını kaybetti! Battal Gazi filmlerini unutulmaz ismiydi...

OKTAY YAVUZ

Yeşilçam’ın iyi kalpli kötü karakteri Oktay Yavuz hayatını kaybetti! Battal Gazi filmlerini unutulmaz ismiydi...

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte yıllar önceki ve şimdiki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Yeşilçam’ın iyi kalpli kötü karakteri Oktay Yavuz hayatını kaybetti! Battal Gazi filmlerini unutulmaz ismiydi...

YEŞİLÇAM'IN SEZERCİK'İ SEZER İNANOĞLU