Yeşilçam’ın iyi kalpli kötü karakteri Oktay Yavuz hayatını kaybetti! Battal Gazi filmlerini unutulmaz ismiydi...

Yeşilçam'ın iyi kalpli kötü karakteri Oktay Yavuz hayatını kaybetti! Battal Gazi filmlerinde Cüneyt Arkın'ın rol arkadaşıydı usta oyuncu... 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de dünyaya gelen ve 1963 yılında sinemaya başlayan Oktay Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı. Bir süredir Maltepe'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Yavuz, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı.

21.01.2021 16:47 - Son Güncelleme: 21.01.2021 16:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





