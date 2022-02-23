Yeşilçam'ın 'İffet' atışması devam ediyor! 'Tecavüzcü' Cemil o sahneyi itiraf etmişti Müjde Ar ve Faruk Peker birbirine bakın neler söyledi...

Uzun süredir gözlerden uzak olan Faruk Peker, geçtiğimiz hafta sonu verdiği röportaj ile yıllardır süren suskunluğunu bozdu. Ankara Gölbaşı'nda bir yaşam süren Peker, hem özel hayatı hem de kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk sinemasında kültleşen 'İffet'teki 'araba camı sahnesi' hakkında da konuşan Peker'in açıklamaları 40 yıl önce çekilen filmi yine Türkiye'nin gündemine taşıdı.