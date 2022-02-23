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Haberler Magazin Yeşilçam'ın 'İffet' atışması devam ediyor! 'Tecavüzcü' Cemil o sahneyi itiraf etmişti Müjde Ar ve Faruk Peker birbirine bakın neler söyledi

Yeşilçam'ın 'İffet' atışması devam ediyor! 'Tecavüzcü' Cemil o sahneyi itiraf etmişti Müjde Ar ve Faruk Peker birbirine bakın neler söyledi

Yeşilçam'ın 'İffet' atışması devam ediyor! 'Tecavüzcü' Cemil o sahneyi itiraf etmişti Müjde Ar ve Faruk Peker'in karşılıklı açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi İffet'in Cemil'i Faruk Peker geçtiğimiz günlerde peş peşe itiraflarda bulunmuş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından Müjde Ar'dan ünlü ismin sözlerine açıklama gelmişti. İki oyuncu arasında çıkan 'İffet' krizinde son açıklama Peker'den geldi.

23.02.2022 16:14 - Son Güncelleme: 23.02.2022 16:19
Yeşilçam’ın ’İffet’ atışması devam ediyor! ’Tecavüzcü’ Cemil o sahneyi itiraf etmişti Müjde Ar ve Faruk Peker birbirine bakın neler söyledi

'İFFET' ATIŞMASI!

Yeşilçam'ın 'İffet' atışması devam ediyor! 'Tecavüzcü' Cemil o sahneyi itiraf etmişti Müjde Ar ve Faruk Peker birbirine bakın neler söyledi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam’ın ’İffet’ atışması devam ediyor! ’Tecavüzcü’ Cemil o sahneyi itiraf etmişti Müjde Ar ve Faruk Peker birbirine bakın neler söyledi

Uzun süredir gözlerden uzak olan Faruk Peker, geçtiğimiz hafta sonu verdiği röportaj ile yıllardır süren suskunluğunu bozdu. Ankara Gölbaşı'nda bir yaşam süren Peker, hem özel hayatı hem de kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk sinemasında kültleşen 'İffet'teki 'araba camı sahnesi' hakkında da konuşan Peker'in açıklamaları 40 yıl önce çekilen filmi yine Türkiye'nin gündemine taşıdı.

Yeşilçam’ın ’İffet’ atışması devam ediyor! ’Tecavüzcü’ Cemil o sahneyi itiraf etmişti Müjde Ar ve Faruk Peker birbirine bakın neler söyledi

"50 YIL KONUŞULACAK"

Faruk Peker, o sahneyle ilgili, "Sabah 08.00 Belgrad Ormanı'ndayız. Rahmetli Kartal Ağabey dedi ki; "Faruk öyle bir şey yapacağız ki, 50 sene konuşulacak".

Yeşilçam’ın ’İffet’ atışması devam ediyor! ’Tecavüzcü’ Cemil o sahneyi itiraf etmişti Müjde Ar ve Faruk Peker birbirine bakın neler söyledi

"Taşı 50 seneye attı. Ben de yeni yetmeyim, 25 yaşındayım. 'Nasıl olacak ağabey?' dedim. Ahmet Sezerel de asistanı. Daha Müjde sete gelmemişti. Hemen provayı yaptık." dedi.

Yeşilçam’ın ’İffet’ atışması devam ediyor! ’Tecavüzcü’ Cemil o sahneyi itiraf etmişti Müjde Ar ve Faruk Peker birbirine bakın neler söyledi

Müjde Ar'ın sahneden habersiz olduğunu da ifade eden usta aktör, "Müjde'nin ne dediğini açıkça söylemem, yayınlayamazsın çünkü. (Gülüyor) İlk yorumundan sonra kahkahalarla güldük." şeklinde sözlerini sürdürdü.

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