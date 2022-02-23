Yeşilçam'ın 'İffet' atışması devam ediyor! 'Tecavüzcü' Cemil o sahneyi itiraf etmişti Müjde Ar ve Faruk Peker birbirine bakın neler söyledi
Yeşilçam'ın 'İffet' atışması devam ediyor! 'Tecavüzcü' Cemil o sahneyi itiraf etmişti Müjde Ar ve Faruk Peker'in karşılıklı açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi İffet'in Cemil'i Faruk Peker geçtiğimiz günlerde peş peşe itiraflarda bulunmuş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ardından Müjde Ar'dan ünlü ismin sözlerine açıklama gelmişti. İki oyuncu arasında çıkan 'İffet' krizinde son açıklama Peker'den geldi.
'İFFET' ATIŞMASI!
Yeşilçam'ın 'İffet' atışması devam ediyor! 'Tecavüzcü' Cemil o sahneyi itiraf etmişti Müjde Ar ve Faruk Peker birbirine bakın neler söyledi...
Uzun süredir gözlerden uzak olan Faruk Peker, geçtiğimiz hafta sonu verdiği röportaj ile yıllardır süren suskunluğunu bozdu. Ankara Gölbaşı'nda bir yaşam süren Peker, hem özel hayatı hem de kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk sinemasında kültleşen 'İffet'teki 'araba camı sahnesi' hakkında da konuşan Peker'in açıklamaları 40 yıl önce çekilen filmi yine Türkiye'nin gündemine taşıdı.
"50 YIL KONUŞULACAK"
Faruk Peker, o sahneyle ilgili, "Sabah 08.00 Belgrad Ormanı'ndayız. Rahmetli Kartal Ağabey dedi ki; "Faruk öyle bir şey yapacağız ki, 50 sene konuşulacak".
Müjde Ar'ın sahneden habersiz olduğunu da ifade eden usta aktör, "Müjde'nin ne dediğini açıkça söylemem, yayınlayamazsın çünkü. (Gülüyor) İlk yorumundan sonra kahkahalarla güldük." şeklinde sözlerini sürdürdü.