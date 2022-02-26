Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit’in yüreğindeki en büyük yara! Oyuncu yeğeni yıllar sonra anlattı! 2. Abdülhamid’le bağı şaşırtmıştı

Nejat Abi çağırdı finalde. Herkesin içinde benden özür diledi halam. Yeğenim çok iyi bir sanatçıymış. Ben onun bunca senedir bu kadar yetenekli olduğunu düşünemedim, bilemedim dedi. sonra ben Afife Jale'de en iyi erkek oyuncu adayı olduğum sene, babamın da son zamanlarıydı, karşılıklı oturuyoruz. Babamın gözlerinin o hastalıklı gözlerinin bana bakıp böyle güldüğünü gördüm. Yani oğlunun o noktaya gelmesi ailem için çok önemliydi.