Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ve 2.Abdülhamid arasındaki şaşırtan bağ! Hayattaki en büyük acıyı yaşayan Adile Naşit...
Hababam Sınıfı'nın Hafize Anası, Neşeli Günler'in Saadet Hanım'ı olarak kalpleri fethetti Adile Naşit... 1950 yılında tiyatrocu ve yönetmen Ziya Keskiner ile evlendi. Çiftin yokluk içinde geçen hayatlarını renklendiren olay, evliliklerinden bir yıl sonra yaşandı. 1951 yılında oğulları Ahmet dünyaya geldi. Fakat Ahmet 15 yaşına geldiğinde aile, şoke edici bir gerçekle yüzleşti ve gülücükleri ile herkese neşe saçan Adile Naşit, 17 Haziran olan doğum gününde evladını kaybetti. Yeşilçam filmlerinin çoğuyla güldüren Naşit'in içi aslında kan ağlıyordu. Öte yandan II. Abdülhamid'in Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuları arasında olan Adile Naşit ile arasında da oldukça ilginç bir bağ olduğunu biliyor musunuz?
Hababam Sınıfı'nın Hafize Anası, Neşeli Günler'in Saadet Hanım'ı olarak kalpleri fetheden Adile Naşit, 1950 yılında tiyatrocu ve yönetmen Ziya Keskiner ile evlendi. Çiftin yokluk içinde geçen hayatlarını renklendiren olay, evliliklerinden bir yıl sonra yaşandı.
1951 yılında oğulları Ahmet dünyaya geldi. Fakat Ahmet 15 yaşına geldiğinde aile, şoke edici bir gerçekle yüzleşti. Doktora götürülen Ahmet'in kalbi doğuştan delikti. Üstelik o günün şartları altında Türkiye'de tedavi edilmesine imkan yoktu. Operasyon Amerika'da yapılmalıydı ve maliyeti çok yüksekti. Bugünün rakamlarıyla 4 milyon lira civarında bir para gerekiyordu.
Tiyatro sayesinde kıt kanaat geçinen, evlerinin kirasını bile zor ödeyen Adile Naşit ve eşi Ziya Keskiner, ne yapacaklarını kara kara düşünürken imdatlarına Naşit'in çalıştığı tiyatronun sahibi Gazanfer Özcan yetişti. Özcan, aileye bir miktar para bağışladı, ardından da tiyatro dünyasındaki dostlarına durumu anlatarak yardımcı olmalarını rica etti. Herkes karınca kararınca destek verdi. Bu arada dönemin gazeteleri, durumu haber yapıp büyük bir bağış kampanyası başlattı. Finalde gerekli para toplandı ve Ahmet sağlığına kavuşması için Amerika'ya gönderildi.