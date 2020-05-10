Haberler Galeri Magazin Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ve 2.Abdülhamid arasındaki şaşırtan bağ!

Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit ve 2.Abdülhamid arasındaki şaşırtan bağ!

Osmanlı Devleti'nin son yıllarının en önemli ismi olan II.Abdülhamid'in hayatı her dönem en çok araştırılan konuların başında geliyor. Payitaht Abdülhamid isimli diziyle de ekranlarda kendisine yer bulan II.Abdülhamid dönemi, o dönemde yaşanan birçok olay ile de tarihteki önemini koruyor. Peki kültür-sanat yaşantısına da oldukça düşkün olduğu bilinen II. Abdülhamid'in Yeşilçam'ın en sevilen oyuncuları arasında olan Adile Naşit ile arasında da oldukça ilginç bir bağ olduğunu biliyor musunuz? İşte II. Abdülhamid ile Adile Naşit arasındaki o bağ...

10.05.2020 11:08 - Son Güncelleme: 10.05.2020 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





