Yeşilçam'ın güzeller güzeli yıldızı Deniz Türkali'nin kızı ünlü şarkıcı çıktı! İbo ve Güllüşah'ın Oya'sıydı... Kemal Sunal'ın partneri...

Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği, başrollerinde Kemal Sunal ve Gülşah Soydan'ın yer aldığı "İbo ile Güllüşah" filmi, dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu. Bu filmde gazeteci Oya karakterine hayat veren Deniz Türkali, usta oyunculuğuyla dikkat çekmişti. Ancak Deniz Türkali'nin yalnızca kendisi değil, kızı da bir o kadar ünlü ve başarılı. Deniz Türkali, hem oyunculuk kariyeri hem de anneliğiyle gurur duyulacak bir yaşam öyküsüne sahip. İşte merak edilenler...
Türk sinemasının unutulmaz komedi filmlerinden biri olan "İbo ile Güllüşah", 1978 yılında vizyona girdiğinde izleyicileri kahkahaya boğmuştu. Kemal Sunal ve Gülşah Soydan'ın başrollerini paylaştığı filmdeki renkli karakterlerden biri de şüphesiz Gazeteci Oya'ydı. Bu unutulmaz karaktere hayat veren isim ise usta oyuncu Deniz Türkali'den başkası değildi.
Deniz Türkali sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda köklü bir sanat ailesinden gelmesiyle de tanınıyor. Ünlü yazar Vedat Türkali'nin kızı olan Türkali, sanata ve edebiyata aşinalıkla büyüdü.
İlk evliliğini İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile gerçekleştiren Deniz Türkali'nin bu evlilikten olan kızı ise herkesin yakından tanıdığı bir isim: Sevilen şarkıcı Zeynep Casalini!