Haberler Galeri Magazin Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu'nun son hali inanılmaz

Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu'nun son hali inanılmaz

Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalarda onlar Yeşilçam'ın yıldızları. Onlardan biri de Pembe Mutlu. En çok da Davaro ve Çiçek Abbas filmleriyle hatırlanan Pembe Mutlu sayısız Yeşilçam filminde rol aldı. Şu an 65 yaşında olan Pembe Mutlu daha sonra sinemadan elini eteğini çekti. Şimdi ki hali ise inanılmaz. İşte başta Pembe Mutlu olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar içerisindeki değişimleri.

19.02.2020 16:45 - Son Güncelleme: 10.03.2020 15:49
Davaro ve Çiçek Abbas filmleriyle tanıdık! Yeşilçam'ın güzellerinden Pembe Mutlu'nun son haline bakın

Yüzünü görünce büyük ihtimalle size tanıdık gelecek. Bir dönem Yeşilçam'ın en gözde kadınlarındandı. Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı ve aralarında İlyas Salman ile oynadığı ''Çiçek Abbas'',''Şaşkın Ördek'', Kemal Sunal ile oynadığı ''Davaro'', Yusuf Kurçenli'nin filmi ''Ve Recep ve Zehra ve Ayşe'' gibi ünlü filmlerinde bulunduğu çok sayıda filmde oynadı. Pembe Mutlu sonraki yıllarda sinemayı bıraktı.

Peki Pembe Mutlu şimdilerde neler yapıyor? İşte başta Pembe Mutlu olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin son halleri.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Davaro ve Çiçek Abbas filmleriyle tanıdık! Yeşilçam'ın güzellerinden Pembe Mutlu'nun son haline bakın

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Davaro ve Çiçek Abbas filmleriyle tanıdık! Yeşilçam'ın güzellerinden Pembe Mutlu'nun son haline bakın
Davaro ve Çiçek Abbas filmleriyle tanıdık! Yeşilçam'ın güzellerinden Pembe Mutlu'nun son haline bakın

ÖMER DÖNMEZ

Davaro ve Çiçek Abbas filmleriyle tanıdık! Yeşilçam'ın güzellerinden Pembe Mutlu'nun son haline bakın
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı MasterChef'in İtalyan Şefi Danilo Zanna'dan şoke eden itiraf! Bakın ne yemiş...
MasterChef'in İtalyan Şefi Danilo Zanna'dan şoke eden itiraf! Bakın ne yemiş...