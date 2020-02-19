Yeşilçam'ın güzeli Pembe Mutlu'nun son hali inanılmaz
Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalarda onlar Yeşilçam'ın yıldızları. Onlardan biri de Pembe Mutlu. En çok da Davaro ve Çiçek Abbas filmleriyle hatırlanan Pembe Mutlu sayısız Yeşilçam filminde rol aldı. Şu an 65 yaşında olan Pembe Mutlu daha sonra sinemadan elini eteğini çekti. Şimdi ki hali ise inanılmaz. İşte başta Pembe Mutlu olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar içerisindeki değişimleri.
19.02.2020 16:45
- Son Güncelleme: 10.03.2020 15:49
Yüzünü görünce büyük ihtimalle size tanıdık gelecek. Bir dönem Yeşilçam'ın en gözde kadınlarındandı. Pembe Mutlu dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı ve aralarında İlyas Salman ile oynadığı ''Çiçek Abbas'',''Şaşkın Ördek'', Kemal Sunal ile oynadığı ''Davaro'', Yusuf Kurçenli'nin filmi ''Ve Recep ve Zehra ve Ayşe'' gibi ünlü filmlerinde bulunduğu çok sayıda filmde oynadı. Pembe Mutlu sonraki yıllarda sinemayı bıraktı.
Peki Pembe Mutlu şimdilerde neler yapıyor? İşte başta Pembe Mutlu olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin son halleri.
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