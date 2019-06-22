Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu öyle biriyle akraba çıktı ki... Çok şaşıracaksınız
Yeşilçam'ın en güzel ve en popüler yıldızlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu herkesi kendine hala hayran bırakıyor. Yeşilçam efsanelerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu, aktif olduğu dönemde pek çok izleyiciyi ekrana bağlamıştı. Ardından elini eteğini beyazperdeden çekti. Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun ünlü bir isim ile akrabalığı çıktı ki görünce şaşırmamak elde değil. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin hiç bilmediğiniz akrabaları.
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri Gülşen Bubikoğlu. Gençliği döneminde pek çok izleyiciyi ekrana bağlayan Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen güzelliğini koruyor. Gülşen Bubikoğlu şu sıralar ekranlarda görünmese dahi hakkında pek çok yine de merak ediliyor. Gülşen Bubikoğlu'nun öyle ünlü bir isimle akrabalığı çıktı ki şaşırmamak elde değil. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin akrabaları.