Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu öyle biriyle akraba çıktı ki... Çok şaşıracaksınız

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri Gülşen Bubikoğlu. Gençliği döneminde pek çok izleyiciyi ekrana bağlayan Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen güzelliğini koruyor. Gülşen Bubikoğlu şu sıralar ekranlarda görünmese dahi hakkında pek çok yine de merak ediliyor. Gülşen Bubikoğlu'nun öyle ünlü bir isimle akrabalığı çıktı ki şaşırmamak elde değil. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin akrabaları.