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Yeşilçam'ın güzelİ Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şaşırttı! Duyanlar inanamıyor...

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu hakkındaki yıllar sonra ortaya çıkan o gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Birçok filmde rol alan Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu, meğer bir ünlü isimle akrabaymış. Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu ünlü isim herkesi şoke etti. Sadece Gülşen Bubikoğlu deği Yeşilçam'a damga vuran birçok ünlünün aslında akraba olduğu da ortaya çıktı. İşte akraba olan ünlüler.

10.12.2019 19:54 - Son Güncelleme: 10.12.2019 19:56
Yeşilçam'ın güzelİ Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şaşırttı! Duyanlar inanamıyor...

Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu ünlü isim herkesi şoke etti. Sadece Gülşen Bubikoğlu deği Yeşilçam'a damga vuran birçok ünlünün aslında akraba olduğu da ortaya çıktı. İşte akraba olan ünlüler...

Yeşilçam'ın güzelİ Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şaşırttı! Duyanlar inanamıyor...

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