Yeşilçam'ın güzel yıldızı Nazan Saatçi'nin son halini gören inanamadı: Kemal Sunal'ın efsanesi Tokatçı'nın Emine'siydi... '18'liklere taş çıkarır'

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden "Tokatçı"da Kemal Sunal ile başrolü paylaşan ve canlandırdığı Emine karakteriyle Türk halkının gönlünde taht kuran Nazan Saatçi, yıllar sonra yeniden gündeme oturdu. Şimdilerde 66 yaşında olan usta oyuncunun son hali, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Saatçi'nin son paylaşımları, adeta zamanı durdurduğunu gözler önüne seriyor. Gençlik güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen başarılı oyuncu, görenleri kendine hayran bırakıyor.
1983 yapımı Yeşilçam klasiği Tokatçı filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan ve sinemaseverlerin gönlünde taht kuran Nazan Saatçi, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.
Filmde Osman'ın (Kemal Sunal) saf ve temiz aşkına karşılık verdiği Emine karakteriyle hafızalara kazınan Saatçi'nin son hali görenleri şaşırttı.
ABD'de yaşamını sürdüren 66 yaşındaki Saatçi, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.