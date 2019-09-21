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Yeşilçam'ın güzel ismi Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şok etti! Meğer o ünlü isimle akrabaymış...

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Birçok filmde rol alan Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu, meğer bir ünlü isimle akrabaymış. Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu ünlü isim herkesi şoke etti. Sadece Gülşen Bubikoğlu deği Yeşilçam'a damga vuran birçok ünlünün aslında akraba olduğu da ortaya çıktı. İşte akraba olan ünlüler.

21.09.2019 20:16 - Son Güncelleme: 21.09.2019 20:17
Yeşilçam güzel ismi Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şok etti! Meğer o ünlü isimle akrabaymış...

Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu ünlü isim herkesi şoke etti. Sadece Gülşen Bubikoğlu deği Yeşilçam'a damga vuran birçok ünlünün aslında akraba olduğu da ortaya çıktı. İşte akraba olan ünlüler...

Yeşilçam güzel ismi Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şok etti! Meğer o ünlü isimle akrabaymış...

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