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Yeşilçam'ın güzel ismi Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şok etti! Duyanlar inanamıyor...

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu hakkındaki yıllar sonra ortaya çıkan o gerçek herkesi şaşkına çevirdi. Birçok filmde rol alan Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu, meğer bir ünlü isimle akrabaymış. Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu ünlü isim herkesi şoke etti. Sadece Gülşen Bubikoğlu deği Yeşilçam'a damga vuran birçok ünlünün aslında akraba olduğu da ortaya çıktı. İşte akraba olan ünlüler.

27.11.2019 21:40 - Son Güncelleme:
Yeşilçam'ın güzel ismi Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şok etti! Duyanlar inanamıyor...

Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu ünlü isim herkesi şoke etti. Sadece Gülşen Bubikoğlu deği Yeşilçam'a damga vuran birçok ünlünün aslında akraba olduğu da ortaya çıktı. İşte akraba olan ünlüler...

Yeşilçam'ın güzel ismi Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şok etti! Duyanlar inanamıyor...

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