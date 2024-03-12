Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın entübe edildiği öne sürüldü! Son dakika açıklama geldi! Son hali dikkat çekti

Doktor Civanım, Ortadirek Şaban, Şaşkın Milyoner filmleriyle hafızalara kazınan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, hakkında ortaya atılan bir iddia hayranlarını üzdü. Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Öztan'ın, yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildiği öne sürüldü. Konuyla ilgili ilk açıklama Yeşilçam yıldızının oğlundan gelirken Öztan'ın son hali dikkat çekti. İşte detaylar...
Özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan Bahar Öztan, hem yeteneği hem güzelliğiyle bir döneme damga vurdu.
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak anılan Öztan hakkında ortaya atılan bir iddia ise sevenlerini korkuttu.
Uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Öztan'ın, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldığı ve entübe edildiği iddia edildi.