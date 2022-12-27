Yeşilçam’ın gamzeli güzeline bakın! 60’lık Bahar Öztan’ın son halini görenin nutku tutuldu! Fahriye Evcen ile Hande Erçel gerçeği...
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bahar Öztan, yıllar sonra gündem oldu. Kariyeri ve dillere destan güzelliğiyle bir döneme damga vuran Öztan'ın son halini görenler, bir kez daha hayran kaldı. Ünlü oyuncu için "Yıllara meydan okuyor", "Gençlik iksirini bulmuş gibi", "Yıllar ona çok nazik davranmış" yorumlarında bulundu. İşte 60 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Bahar Öztan'ın sosyal medyayı sallayan son hali...
27.12.2022 19:55 - Son Güncelleme: 27.12.2022 19:55
Bir şampuan markasında rol alarak ilk kez televizyon ekranlarında boy gösteren Bahar Öztan, Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak hafızalara kazındı.
Performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de bir döneme damga vuran oyuncu, Hande Erçel ve Fahriye Evcen'in kendisine benzediği yönündeki haberlerle de sık sık gündem oldu.
Konu hakkında açıklama yapan Öztan, verdiği bir röportajda Hande Erçel ve Fahriye Evcen'i veliahtı olarak gösterenlere hak verdiğini söyledi.
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, "İkisi de bana benziyor. Pırıl pırıl, hem çok güzel, hem de başarılılar" ifadelerini kullandı.