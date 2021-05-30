Yeşilçam’ın gamzeli güzelinden yıllar sonra itiraf: 'Mehmet Ali Erbil komik, Cüneyt Arkın yakışıklıydı ben ise Kadir İnanır'a aşıktım'

"SOKAĞA MAKYAJSIZ ÇIKMAZDIK"

Bahar Öztan, "Geçmiş ile şimdi arasındaki şöhret kavramında nasıl farklar vardı" sorusuna şu yanıtı veriyor: "Şimdi ile arada çok çok fark var. Biz makyajsız sokağa çıkamazdık, son derece bakımlı olurduk. Kolay kolay halk bizi göremezdi. Belli yerlere giderdik. Şimdi gayet rahatlar. Herkes her yere gidiyor, her şey göz önünde. O zaman öyle bir şey yoktu. Daha gizemliydi. Zaten o yüzden de tüm ünlülere sahne teklifleri gelirdi. Bugüne kadar sinemada erkek ya da kadın fark etmeksizin herkes sahneye çıkmıştır. Türkan Şoray haricinde çıkmayan yok. Bizi başka türlü canlı göremiyorlardı. O dönem için de artı oluyordu. Sinemadan kazanmadığımız parayı sahneden kazanıyorduk."