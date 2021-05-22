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Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın son haline bakın! Gören şaştı kaldı meğer Fahriye Evcen ile Hande Erçel…

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın son haline bakın! Güzelliğiyle bir döneme damga vuran Yeşilçam yıldızı Bahar Özten, son halini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşıma "Yıllar sana hiç uğramıyor", "Hala çok güzelsin" yorumları yapılırken Bahar Öztan bir kez daha Hande Erçel ile Fahriye Evcen'e benzetildi. Bodrum'da kendisine ait otelin içindeki evinde yaşamını sürdüren oyuncunun paylaşımı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte Bahar Öztan'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…

22.05.2021 20:15 - Son Güncelleme: 22.05.2021 20:45
Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın son haline bakın! Gören şaştı kaldı meğer Fahriye Evcen ile Hande Erçel…

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan, verdiği bir röportajda Hande Erçel ve Fahriye Evcen'i veliahtı olarak gösterenlere hak verdiğini söylemişti. Ünlü oyuncu, "İkisi de bana benziyor. Pırıl pırıl, hem çok güzel, hem de başarılılar" ifadelerini kullanmıştı.

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Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın son haline bakın! Gören şaştı kaldı meğer Fahriye Evcen ile Hande Erçel…

Bahar Öztan, son yaptığı paylaşımın ardından yine Hande Erçel ve Fahriye Evcen'in kendisine olan benzerliğiyle gündeme geldi.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın son haline bakın! Gören şaştı kaldı meğer Fahriye Evcen ile Hande Erçel…

Öte yandan 58 yaşındaki oyuncu son haliyle çok konuşuldu. Öztan'ın paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yoğun ilgi göstererek Yıllar sana hiç uğramıyor", "Hala çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın son haline bakın! Gören şaştı kaldı meğer Fahriye Evcen ile Hande Erçel…

İşte başta Bahar Öztan olmak üzere sizin için derlediğimiz ünlü oyuncuların yıllar içindeki değişimleri…

Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın son haline bakın! Gören şaştı kaldı meğer Fahriye Evcen ile Hande Erçel…

Sinem Kobal