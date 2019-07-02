GaleriMagazin

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan şaşırtan açıklamalarda bulundu! Bahar Öztan'ın son halini görenler ise şok oldu

Yeşilçam'a güzelliği ve başarılı oyunculu ile damga vuran Bahar Öztan'ın son hali herkesi şaşırttı. Gamzeleri ile gönüllerde taht kuran Bahar Öztan, bir magazin programında samimi açıklamalarda bulundu. 56 yaşındaki Bahar Öztan, Yeşilçam dönemi ve sonrasıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Uzun bir zamandır Bodrum'da yaşadığını belirten Bahar Öztan, eski Yeşilçam oyuncularının ekranda olması gerektiğini ve çocuğu büyüdüğü için şu an mesleğini yapmak istediğini açıkladı. İşte Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın son hali...

02.07.2019 17:05 - Son Güncelleme: 02.07.2019 17:05
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ı görenler şok oldu! Bahar Öztan'dhttps://itkv.tmgrup.com.tr/album/2019/07/02/yesilcamin-gamzeli-guzeli-bahar-oztani-gorenler-sok-oldu-bahar-oztandan-sasirtan-aciklama-su-an-1562076166425.jpgan şaşırtan açıklama: Şu an...

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Bahar Öztan, yıllar sonra konuştu. Bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk olan 56 yaşındaki Bahar Öztan samimi açıklamalarda bulundu. Öztan'ın yeni halini görenler ise çok şaşırdı. İşte Yeşilçam oyuncusu Bahar Öztan'ın son hali ve açıklamaları...

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ı görenler şok oldu! Bahar Öztan'dan şaşırtan açıklama: Şu an...

İşte Bahar Öztan'ın açıklamalarından satır başları…

Yeşilçam'da çok büyük paralar kazanmadık. Şimdinin 20 bin lirası falan herhâlde kazanıyorduk. O da başrol oyuncuları için konuşuyorum ama önemli değil. Paradan ziyade saygınlık kazandık. Hâlâ insanlar biz gördü mü saygı duyuyor hâlâ seviliyoruz. Bize karşı büyük bir özlem var. O zamanın da iyi yönleri bunlardı.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ı görenler şok oldu! Bahar Öztan'dan şaşırtan açıklama: Şu an...

Bizim dönemimizde oyunculuktan ziyade sahne hayatından daha çok para kazanılıyordu. Ben de sahne yaptım ve oyunculuktan kazandığımdan daha fazla parayı sahnede kazandım. Bir otelim var Bodrum'da, ben işletmiyorum başka biri işletiyor. 23 odası var otelimin, otelin içinde bir evim var orada kalıyorum.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ı görenler şok oldu! Bahar Öztan'dan şaşırtan açıklama: Şu an...

Ben gençken geleceğimi düşündüm, orayı aldığımda arkadaşlarım gezmelere gidiyordu, ben ise şehir dışında turnelere… Şimdi de bunun ekmeğini yiyorum.

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ı görenler şok oldu! Bahar Öztan'dan şaşırtan açıklama: Şu an...

"ARTIK İŞİMİ YAPMAK İSTİYORUM"

Eski Yeşilçam oyuncularının ekranda olması gerek. Şu an ben mesleğimi yapmak isterim. Çocuğum büyüdü artık işimi yapmak istiyorum.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Serenay Sarıkaya'nın duygusal anları...
Serenay Sarıkaya'nın duygusal anları...