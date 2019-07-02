Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan şaşırtan açıklamalarda bulundu! Bahar Öztan'ın son halini görenler ise şok oldu
Yeşilçam'a güzelliği ve başarılı oyunculu ile damga vuran Bahar Öztan'ın son hali herkesi şaşırttı. Gamzeleri ile gönüllerde taht kuran Bahar Öztan, bir magazin programında samimi açıklamalarda bulundu. 56 yaşındaki Bahar Öztan, Yeşilçam dönemi ve sonrasıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Uzun bir zamandır Bodrum'da yaşadığını belirten Bahar Öztan, eski Yeşilçam oyuncularının ekranda olması gerektiğini ve çocuğu büyüdüğü için şu an mesleğini yapmak istediğini açıkladı. İşte Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın son hali...
İşte Bahar Öztan'ın açıklamalarından satır başları…
Yeşilçam'da çok büyük paralar kazanmadık. Şimdinin 20 bin lirası falan herhâlde kazanıyorduk. O da başrol oyuncuları için konuşuyorum ama önemli değil. Paradan ziyade saygınlık kazandık. Hâlâ insanlar biz gördü mü saygı duyuyor hâlâ seviliyoruz. Bize karşı büyük bir özlem var. O zamanın da iyi yönleri bunlardı.
Bizim dönemimizde oyunculuktan ziyade sahne hayatından daha çok para kazanılıyordu. Ben de sahne yaptım ve oyunculuktan kazandığımdan daha fazla parayı sahnede kazandım. Bir otelim var Bodrum'da, ben işletmiyorum başka biri işletiyor. 23 odası var otelimin, otelin içinde bir evim var orada kalıyorum.