Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan minilerini çekip poz verdi! Son hali büyüledi! Fahriye Evcen ile Hande Erçel gerçeğiyle şaşırttı
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan minilerini çekip poz verdi! Ünlü oyuncu Bahar Öztan, 1979 yılında kadrosunda Ahu Tuğba, Aydemir Akbaş, Bülent Kayabaş, Dinçer Çekmez gibi isimlerin yer aldığı Şaşkın Milyoner filmiyle Yeşilçam dünyasına adım atmıştı. Ardından Doktor Civanım, Ortadirek Şaban gibi yapımlarda rol alan oyuncu, 'Yeşilçam'ın gamzeli güzeli' olarak hafızalara kazınmıştı. Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle bir döneme damga vuran Bahar Öztan, gözlerden uzak bir yaşam tercih ederek uzun süre ekranlarda yer almadı. Öztan son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Bir fan sayfasının paylaşımını kendi hesabına taşıyan Yeşilçam oyuncusunun son halini görenler ise hayran kalarak "20'liklere taş çıkarır", "Gençlik iksirini bulmuş gibi" yorumlarında bulundu. Öte yandan Hande Erçel ile Fahriye Evcen'in benzetilen oyuncunun konuyla ilgili açıklaması bir kez daha gündem oldu. İşte Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Bahar Öztan'ın renkli minisiyle yaptığı o paylaşım...
11 Ağustos 1962 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelen Bahar Öztan, bir şampuan reklamıyla ilk kez kamera karşısına geçmişti.
Kadrosunda Ahu Tuğba, Aydemir Akbaş, Bülent Kayabaş, Dinçer Çekmez gibi isimlerin yer aldığı Şaşkın Milyoner filmiyle de Yeşilçam dünyasına adım atan Öztan, hem güzelliğiyle hem de performansıyla kısa sürede adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı ''Doktor Civanım'' filmi ile hafızalara kazınan ve 'Yeşilçam'ın gamzeli güzeli' olarak anılan Bahar Öztan, 3 kez kanseri yenerek hayata tutunmuş ve kanser hastalarına umut vermişti.
Şimdilerde ekranlardan ve magazin gündeminden uzak bir yaşam tercih eden ünlü oyuncu, bir dönem Fahriye Evcen ile Hande Erçel'e olan benzerliğiyle adından söz ettirmişti.
"HERKES GİBİ BEN DE BENZETİYORUM"
Bahar Öztan, verdiği bir röportajda "Fahriye Evcen ve Hande Erçel'i size benzeten, sizin veliahtınız gibi görenler çoğunlukta siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin kendi tarzınıza yakın bulduğunuz biri var mı?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtlamıştı: "Herkes gibi ben de Fahriye Evcen ve Hande Erçel'i kendime benzetiyorum. İkisi de pırıl pırıl insanlar, çok tatlılar. Hem güzel hem de yetenekliler. Sosyal medyada yan yana koyuyorlar fotoğraflarımızı ve veliahtım olabileceğini söylüyorlar. Katılıyorum bu yorumlara ve ikisine de başarılar diliyorum. Zaten çok başarılılar, onları seviyorum. Öte yandan Serenay Sarıkaya ve Tuba Büyüküstün'ü de çok beğeniyorum"