Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan minilerini çekip poz verdi! Son hali büyüledi! Fahriye Evcen ile Hande Erçel gerçeğiyle şaşırttı

"HERKES GİBİ BEN DE BENZETİYORUM"

Bahar Öztan, verdiği bir röportajda "Fahriye Evcen ve Hande Erçel'i size benzeten, sizin veliahtınız gibi görenler çoğunlukta siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin kendi tarzınıza yakın bulduğunuz biri var mı?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtlamıştı: "Herkes gibi ben de Fahriye Evcen ve Hande Erçel'i kendime benzetiyorum. İkisi de pırıl pırıl insanlar, çok tatlılar. Hem güzel hem de yetenekliler. Sosyal medyada yan yana koyuyorlar fotoğraflarımızı ve veliahtım olabileceğini söylüyorlar. Katılıyorum bu yorumlara ve ikisine de başarılar diliyorum. Zaten çok başarılılar, onları seviyorum. Öte yandan Serenay Sarıkaya ve Tuba Büyüküstün'ü de çok beğeniyorum"