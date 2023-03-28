Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hastalığıyla kahretmişti! 4 kez yendiği kolon kanserine yakalandı işte Bahar Öztan'ın son hali ve sağlık durumu
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın son hali sosyal medya gündeminde. Beşinci kez kansere yakalanan Bahar Öztan'ın son sağlık durumu merak ediliyor. 'Şaşkın Milyoner' (1974) ve 'Ortadirek Şaban' (1984) gibi unutulmayan filmlerde rol alan usta oyuncunun, Muğla'da özel bir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Ünlü sanatçı, son durumu hakkında açıklama yaptı. Bahar Öztan'ın Instagram paylaşımına Tanyeli ve Safiye Soyman başta olmak üzere birçok ünlüden mesaj yağdı.
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hastalığıyla kahretmişti! 4 kez yendiği kolon kanserine yakalandı işte Bahar Öztan'ın son hali ve sağlık durumu hakkında merak edilen tüm detaylar...
Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncularından olan Bahar Öztan, daha önce 4 kez yendiği kolon kanseriyle mücadelesine yeniden başladı.
"SEVENLERİMDEN DUA İSTİYORUM"
60 yaşındaki Öztan, geçtiğimiz hafta "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde... Sevenlerimden dua istiyorum" sözleriyle üzücü haberi duyurmuştu.
TEDAVİ SÜRECİM BAŞLADI"
İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi sürecine başlayan oyuncu, "Gökhan hocamla birlikte yola devam. Tedavilerim başladı. 3 aylık bir tedavi arada bir ameliyat olacağım emin ellerdeyim. Bugünümüze de şükürler olsun. Sizlerin ilginize sevginize dualarınıza teşekkür ederim. Sizden gelen dualar ve sevgi seli beni güçlü yaptı. Sonsuz Sevgiler" açıklamasını yaptı.