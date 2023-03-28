Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hastalığıyla kahretmişti! 4 kez yendiği kolon kanserine yakalandı işte Bahar Öztan’ın son hali ve sağlık durumu

TEDAVİ SÜRECİM BAŞLADI"

İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi sürecine başlayan oyuncu, "Gökhan hocamla birlikte yola devam. Tedavilerim başladı. 3 aylık bir tedavi arada bir ameliyat olacağım emin ellerdeyim. Bugünümüze de şükürler olsun. Sizlerin ilginize sevginize dualarınıza teşekkür ederim. Sizden gelen dualar ve sevgi seli beni güçlü yaptı. Sonsuz Sevgiler" açıklamasını yaptı.