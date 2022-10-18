Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan gömleğinin tek düğmesini kapatıp paylaştı! Görenin nutku tutuldu! Hande Erçel gerçeği...
Bir şampuan reklamıyla ilk kez televizyon ekranlarında yer alan Bahar Öztan, halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Daha sonra Yeşilçam filmlerinde rol alan Öztan, özellikle Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı filmlerle hafızalara kazındı. Hem yeteneği hem güzelliğiyle bir dönem fırtınalar estiren oyuncunun son hali ortaya çıktı. Gömleğinin tek düğmesini kapatıp verdiği pozu yayınlayan oyuncu, görenleri bir kez daha hayran bırakırken takipçileri Hande Erçel ile olan benzerliğine dikkat çekti. İşte Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın son hali...
18.10.2022 20:54 - Son Güncelleme: 18.10.2022 21:00
Sayısız reklam filminde yer alan Bahar Öztan, dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı.
Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplıyla hafızalara kazınan oyuncu; Kanlı Nigar, Doktor Civanım, Ortadirek Şaban gibi yapımlarda rol aldı.
Gömleğinin tek düğmesini kapatıp verdiği pozu yayınlayan oyuncu, görenleri bir kez daha hayran bırakırken takipçileri Hande Erçel ile olan benzerliğine dikkat çekti.