Yeşilçam'ın Fosforlu Cevriye'si Neriman Köksal ne zaman öldü? Nereli? İşte detaylar...

FOSFORLU CEVRİYE LAKABI

Neriman Köksal, sinemaya olan ilgisi ve bu alandaki şöhreti giderek artarken hayatını sinemaya adadı ve 400'e yakın filmde rol aldı.

Suat Derviş'in eserinden sinemaya uyarlanan 1959 yapımı "Fosforlu Cevriye" filminde büyük çıkış yakalayan Köksal, "Afet-i Devran Neriman" ve "Fosforlu Cevriye" olarak anılmaya başladı.

Köksal, bir röportajında erkek gibi büyüdüğünü, her çantasında mutlaka bir tespih taşıdığını belirterek, kendisini "Kabadayı bir kadınım" şeklinde tarif etti.