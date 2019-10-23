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Yeşilçam'ın Fosforlu Cevriye'si Neriman Köksal ne zaman öldü? Nereli? İşte detaylar...

Türk sinemasının Yeşilçam döneminin efsane isimlerinden biri Neriman Köksal. Türlü türlü rollerle karşımıza çıkan, Yeşilçam'ın en çok filmde yer alan oyuncularından biri olan Neriman Köksal bundan 20 yıl önce hayatını kaybetmişti. Neriman Köksal, tüm Türkiye'nin unutulmaz isimleri arasında.

23.10.2019 16:28 - Son Güncelleme: 23.10.2019 16:38
Yeşilçam'ın Fosforlu Cevriye'si Neriman Köksal ne zaman öldü? Nereli? İşte detaylar...

ONU TANIYABİLDİNİZ Mİ?

Yeşilçam'ın en üretken oyuncularından biri olma özelliğini taşıyor. Kimi zaman kötü bir kadın, kimi zaman evin sevecen annesi.

Yeşilçam'ın Fosforlu Cevriye'si Neriman Köksal ne zaman öldü? Nereli? İşte detaylar...

ÖLÜMÜN 20.YILINDA NERİMAN KÖKSAL

Gerçek adı Hatice Kökçü olan usta oyuncu, 17 Mart 1928'de İstanbul'un Rami semtinde dünyaya geldi.

Çocukluğu Feriköy'de geçen ve erken yaşta babasını kaybeden Köksal, 1949'da Metin Erksan'ın yönetmen abisi Çetin Karamanbey tarafından keşfedildi.

Yeşilçam'ın Fosforlu Cevriye'si Neriman Köksal ne zaman öldü? Nereli? İşte detaylar...

Köksal, Karamanbey'in Refik Halid Karay'ın "Çete" romanından aynı isimle uyarladığı filmdeki "Rus prensesi Nina" rolüyle 1950'de sinemaya adım attı.

Fazla heyecanlandığı için çekimlerin yarısında seti bırakmak istese de ısrarlar üzerine devam eden Köksal, Türk sinemasının unutulmaz oyuncuları arasına girdi.

Yeşilçam'ın Fosforlu Cevriye'si Neriman Köksal ne zaman öldü? Nereli? İşte detaylar...

FOSFORLU CEVRİYE LAKABI

Neriman Köksal, sinemaya olan ilgisi ve bu alandaki şöhreti giderek artarken hayatını sinemaya adadı ve 400'e yakın filmde rol aldı.

Suat Derviş'in eserinden sinemaya uyarlanan 1959 yapımı "Fosforlu Cevriye" filminde büyük çıkış yakalayan Köksal, "Afet-i Devran Neriman" ve "Fosforlu Cevriye" olarak anılmaya başladı.

Köksal, bir röportajında erkek gibi büyüdüğünü, her çantasında mutlaka bir tespih taşıdığını belirterek, kendisini "Kabadayı bir kadınım" şeklinde tarif etti.

Yeşilçam'ın Fosforlu Cevriye'si Neriman Köksal ne zaman öldü? Nereli? İşte detaylar...

Verdiği demeçlerde tiyatrodan hoşlanmadığını, gelen teklifleri de reddettiğini ifade eden Köksal, buna rağmen 1965-1966'da Sadri Alışık ve Hulusi Kentmen'le beraber sahneye çıktı.

Köksal, Zeki Müren sayesinde yaklaşık 10 yıl sahnelerde şarkı söylerken unutma korkusuyla şarkı sözlerini zaman zaman avucunun içine yazdı.

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