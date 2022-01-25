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Haberler Magazin Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı yıllara meydan okuyor! Son halini gören dönüp bir daha baktı yine kendine hayran bıraktı

Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı yıllara meydan okuyor! Son halini gören dönüp bir daha baktı yine kendine hayran bıraktı

Yeşilçam'ın fettan güzeli Suzan Avcı yıllara meydan okuyor! Yeşilçam'ın hayat verdiği kötü kadın karakterleriyle hafızalara kazınan Suzan Avcı, son haliyle ilgi odağı oldu. Ünlü sanatçının sosyal medyayı aktif kullanan kızı Binnaz Avcı'nın paylaşımlarını görenler, Suzan Avcı'ya bir kez daha hayran kaldı. 367 film ve sayısız tiyatro oyununda tol alan usta oyuncu için "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam'ın en güzel kötü kadınlarından Suzan Avcı'nın son hali...

25.01.2022 23:10 - Son Güncelleme: 25.01.2022 23:10
Yeşilçam’ın fettan güzeli Suzan Avcı yıllara meydan okuyor! Son halini gören dönüp bir daha baktı yine kendine hayran bıraktı

Yeşilçam'ın hayat verdiği kötü kadın karakterleriyle hafızalara kazınan Suzan Avcı son hali ile ilgi odağı oldu.

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Yeşilçam’ın fettan güzeli Suzan Avcı yıllara meydan okuyor! Son halini gören dönüp bir daha baktı yine kendine hayran bıraktı

Yeşilçam'ın fettan güzellerinden Suzan Avcı, kızı Binnaz Avcı'nın Instagram paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Yeşilçam’ın fettan güzeli Suzan Avcı yıllara meydan okuyor! Son halini gören dönüp bir daha baktı yine kendine hayran bıraktı

Binnaz Avcı'nın annesiyle yaptığı paylaşımlar kısa sürede gündem olurken usta sanatçı son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Yeşilçam’ın fettan güzeli Suzan Avcı yıllara meydan okuyor! Son halini gören dönüp bir daha baktı yine kendine hayran bıraktı

İşte başta Suzan Avcı olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Yeşilçam’ın fettan güzeli Suzan Avcı yıllara meydan okuyor! Son halini gören dönüp bir daha baktı yine kendine hayran bıraktı

Banu Alkan

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