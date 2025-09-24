Yeşilçam’ın fettan güzeli artık 88 yaşında! Suzan Avcı kızının doğum günü paylaşımında ortaya çıktı! İşte son hali...
Canlandırdığı karakterler nedeniyle "Yeşilçam'ın fettan kadını" olarak anılan Suzan Avcı, hem oyunculuk yeteneği hem de eşsiz güzelliğiyle Türk sinemasının en ikonik isimlerinden biri oldu. Şimdilerde 88 yaşında olan Avcı, uzun bir aradan sonra kızının doğum günü paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. Kızı Binnaz Avcı'nın sosyal medyada paylaştığı son fotoğraf, Yeşilçam yıldızının yıllara meydan okuyan görünümünü gözler önüne serdi. Hem oyunculuğu hem de zarafetiyle hafızalara kazınan Suzan Avcı'nın son hali, sevenlerini hem duygulandırdı hem de şaşırttı. İşte 88 yaşına basan Yeşilçam güzelinin son hali...
Giriş Tarihi: