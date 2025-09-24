PODCAST CANLI YAYIN

Yeşilçam’ın fettan güzeli artık 88 yaşında! Suzan Avcı kızının doğum günü paylaşımında ortaya çıktı! İşte son hali...

Canlandırdığı karakterler nedeniyle "Yeşilçam'ın fettan kadını" olarak anılan Suzan Avcı, hem oyunculuk yeteneği hem de eşsiz güzelliğiyle Türk sinemasının en ikonik isimlerinden biri oldu. Şimdilerde 88 yaşında olan Avcı, uzun bir aradan sonra kızının doğum günü paylaşımıyla tekrar gündeme geldi. Kızı Binnaz Avcı'nın sosyal medyada paylaştığı son fotoğraf, Yeşilçam yıldızının yıllara meydan okuyan görünümünü gözler önüne serdi. Hem oyunculuğu hem de zarafetiyle hafızalara kazınan Suzan Avcı'nın son hali, sevenlerini hem duygulandırdı hem de şaşırttı. İşte 88 yaşına basan Yeşilçam güzelinin son hali...

Giriş Tarihi:
Takvim Logo

Yeşilçam'ın unutulmaz yüzlerinden Suzan Avcı, uzun süredir kamuoyundan uzak kalmıştı. Ancak kızı Binnaz Avcı'nın sosyal medyada paylaştığı doğum günü kutlama fotoğrafı ile tekrar gündeme geldi.

Takvim Logo

Binnaz Avcı, annesinin bir karesini "Güzel anam bu fotoğraf tam sen... Doğum günün kutlu olsun, Allah seni nazarlardan saklasın" notuyla paylaştı.

Takvim Logo

Kızı Binnaz Avcı'nın paylaştığı karede Suzan Avcı'nın zarif ve hala etkileyici görüntüsü, takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

Takvim Logo

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf sonrası takipçiler, "Hala çok güzel ve zarif" ve "Suzan Avcı yıllara direniyor" gibi yorumlarla duygularını dile getirdi.

Takvim Logo

İşte Yeşilçam döneminde canlandırdığı "kötü kadın" rollerinin yanı sıra kendine has güzelliğiyle de hafızalara kazınan Suzan Avcı başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

Takvim Logo

MÜGE AKYAMAÇ

Takvim Logo

MÜGE AKYAMAÇ

Takvim Logo

KAHRAMAN KIRAL

Takvim Logo

KAHRAMAN KIRAL

Takvim Logo

AYBEN ERMAN

Takvim Logo

AYBEN ERMAN

Takvim Logo

SEVDA AKTOLGA

Takvim Logo

SEVDA AKTOLGA

Takvim Logo

SUZAN AVCI

Takvim Logo

SUZAN AVCI

Binnaz Avcı, annesinin doğum gününde yayınladığı bu kareye "Güzel anam bu fotoğraf tam sen" notunu düştü.

Takvim Logo

SUZAN AVCI

Kızı Binnaz Avcı ile birlikte.

Takvim Logo

SUZAN AVCI

Kızı Binnaz Avcı ile birlikte.

Takvim Logo

SUZAN AVCI

Takvim Logo

ŞEVKET ALTUĞ

Takvim Logo

ŞEVKET ALTUĞ

Takvim Logo

MERAL ZEREN

Takvim Logo

MERAL ZEREN

Takvim Logo

HALE SOYGAZİ

Takvim Logo

HALE SOYGAZİ

Takvim Logo

HALE SOYGAZİ