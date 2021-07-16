Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba paylaştı görenler şokta! Miami'de yaşayan Ahu Tuğba kızı Anjelik'in arabasını çöpe attı.

Miami'de yaşayan Ahu Tuğba zaman zaman oradaki sağlık sistemini ve gündelik hayattaki bazı işleyişleri de eleştiriyor. Ahu Tuğba son paylaşımıyla dikkat çekti. Tuğba kızının otomobilinin içinden çektiği videoyu paylaştı ve "Buradaki tamirci adi altında hiç bir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda" dedi.