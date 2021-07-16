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Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba paylaştı görenler şokta! Miami'de yaşayan Ahu Tuğba kızı Anjelik'in arabasını çöpe attı

Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba paylaştı, görenler şokta! Miami'de yaşayan Ahu Tuğba kızı Anjelik'in arabasını çöpe attı! Zaman zaman ABD'deki sağlık sistemini ve gündelik hayattajş bazı işleyişeri eleştiren Yeşilçam yıldızı son paylaşımıyla dikkat çekti. "Buradaki tamirci adi altında hiç bir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda" diyen Ahu Tuğba 27 yaşındaki kızının otomobilinin içinden çektiği video ile adından söz ettirdi.

16.07.2021 12:07 - Son Güncelleme: 16.07.2021 12:09
Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba paylaştı görenler şokta! Miami'de yaşayan Ahu Tuğba kızı Anjelik'in arabasını çöpe attı

"TAMİRCİ ADI ALTINDA HİÇBİR ŞEYDEN ANLAMAYAN İNSANLAR!"

Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba paylaştı görenler şokta! Miami'de yaşayan Ahu Tuğba kızı Anjelik'in arabasını çöpe attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba paylaştı görenler şokta! Miami'de yaşayan Ahu Tuğba kızı Anjelik'in arabasını çöpe attı

Yeşilçam'da fırtınalar estiren ve en cesur isimlerden birisi olarak gösterilen Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medyada gündelik hayatından paylaşımlar yapıyor. Tuğba bazen de kızıyla fotoğraflarını paylaşıyor.

Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba paylaştı görenler şokta! Miami'de yaşayan Ahu Tuğba kızı Anjelik'in arabasını çöpe attı

Miami'de yaşayan Ahu Tuğba zaman zaman oradaki sağlık sistemini ve gündelik hayattaki bazı işleyişleri de eleştiriyor. Ahu Tuğba son paylaşımıyla dikkat çekti. Tuğba kızının otomobilinin içinden çektiği videoyu paylaştı ve "Buradaki tamirci adi altında hiç bir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda" dedi.

Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba paylaştı görenler şokta! Miami'de yaşayan Ahu Tuğba kızı Anjelik'in arabasını çöpe attı

Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Ahu Tuğba'nın 27 yaşındaki kızı Anjelik Calvin, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti.

Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba paylaştı görenler şokta! Miami'de yaşayan Ahu Tuğba kızı Anjelik'in arabasını çöpe attı

Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış; silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu.