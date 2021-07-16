Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba paylaştı görenler şokta! Miami'de yaşayan Ahu Tuğba kızı Anjelik'in arabasını çöpe attı
Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba paylaştı, görenler şokta! Miami'de yaşayan Ahu Tuğba kızı Anjelik'in arabasını çöpe attı! Zaman zaman ABD'deki sağlık sistemini ve gündelik hayattajş bazı işleyişeri eleştiren Yeşilçam yıldızı son paylaşımıyla dikkat çekti. "Buradaki tamirci adi altında hiç bir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda" diyen Ahu Tuğba 27 yaşındaki kızının otomobilinin içinden çektiği video ile adından söz ettirdi.
"TAMİRCİ ADI ALTINDA HİÇBİR ŞEYDEN ANLAMAYAN İNSANLAR!"
Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba paylaştı görenler şokta! Miami'de yaşayan Ahu Tuğba kızı Anjelik'in arabasını çöpe attı.
Yeşilçam'da fırtınalar estiren ve en cesur isimlerden birisi olarak gösterilen Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medyada gündelik hayatından paylaşımlar yapıyor. Tuğba bazen de kızıyla fotoğraflarını paylaşıyor.
Miami'de yaşayan Ahu Tuğba zaman zaman oradaki sağlık sistemini ve gündelik hayattaki bazı işleyişleri de eleştiriyor. Ahu Tuğba son paylaşımıyla dikkat çekti. Tuğba kızının otomobilinin içinden çektiği videoyu paylaştı ve "Buradaki tamirci adi altında hiç bir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda" dedi.
Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Ahu Tuğba'nın 27 yaşındaki kızı Anjelik Calvin, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti.