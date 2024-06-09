Yeşilçam’ın Erol Taş'ıydı! 32 yıllık eşi teyzesinin kızı çıktı! Bir garip hikaye: "Teyzemizin oğlu olduğunu sonradan öğrendik"

Yeşilçam'da yemek yediği sahne ile hafızalara kazınan Erol Taş, sinemaya ilk "Acı Günler" filmiyle girdi. Yaşamı boyunca Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde yer alan Erol Taş, 7'den 70'e gönülleri fethetti. Yıllar geçse de hala hayatları araştırılmaya devam edilen Yeşilçam yıldızları özel hayatlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Erol Taş'ın 1966–1998 yılları arasında tanımadığı teyzesinin kızıyla evli olduğunu duyanlar hayrete düştü. İşte Erol Taş'ın hikayesi..
Yeşilçam denilinde akıllara gelen ilk isimler arasında yer alan 28 Şubat 1926 Erzurum doğumlu Erol Taş, Susuz Yaz, Sabuha, Yılanların Öcü, Gecelerin Ötesi gibi filmlerle 7'den 70'e gönüllerde taht kurdu.
Et yediği sahnelerle yıllar geçse de unutulmayan Erol Taş, kariyerinin yanı sıra özel hayatı da araştırılmaya devam ediyor.