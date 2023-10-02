Yeşilçam'ın en yakışıklı jönlerinden biriydi! 89 yaşındaki İzzet Günay'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi "Yıllar kimseye acımıyor"

1980'li yıllarda Yeşilçam yepyeni bir çehreye büründü ve yepyeni yıldızlar çıkardı. O döneme damgasını vuran yıldızlar da birer birer kamera karşısından çekilip kendilerine yeni hayatlar kurdu. O isimlerden biri de İzzet Günay. Döneminin en yakışıklı jönlerinden biri olan İzzet Günay'ın son hali görenleri şaşırttı. İşte başta İzzet Günay olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.