Yeşilçam'ın en yakışıklı jönlerinden biriydi! 89 yaşındaki İzzet Günay'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi "Yıllar kimseye acımıyor"

1980'li yıllarda Yeşilçam yepyeni bir çehreye büründü ve yepyeni yıldızlar çıkardı. O döneme damgasını vuran yıldızlar da birer birer kamera karşısından çekilip kendilerine yeni hayatlar kurdu. O isimlerden biri de İzzet Günay. Döneminin en yakışıklı jönlerinden biri olan İzzet Günay'ın son hali görenleri şaşırttı. İşte başta İzzet Günay olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
70'li ve 80'li yıllara damga vuran isimlerden biri olan İzzet Günay, Türk sinemasının jönleri arasında sayılıyordu.
Yeşilçam filmlerinin ardından oyunculuğa bir süre ara veren fakat daha sonra tamamen bırakan İzzet Günay yıllar sonra ortaya çıktı.
Oldukça değiştiği ve yaşlandığı görülen usta oyuncu son haliyle herkesi şaşırttı. İşte başta İzzet Günay olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.