Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Tokatçı’nın Emine’si Nazan Saatçi paylaştı gören inanamadı! Kemal Sunal’ın partnerine bakın…
Başrolünü Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın üstlendiği, 1983 yapımı Tokatçı filmi, televizyon ekranlarında yayınlanmadı üzerine gündem oldu. Filmde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi'nin son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun Instagram hesabını ziyaret eden internet kullanıcıları ise Saatçi'nin paylaşımlarını görünce şaştı kaldı. Yeşilçam'ın güzel oyuncusu için "Yıllar teğet geçmiş", "Yıllara meydan okumak diye buna derim" yorumları yapıldı. İşte Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali...
22.12.2021 19:18
- Son Güncelleme: 22.12.2021 19:18
Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Tokatçı filmindeki performansıyla akıllarda kalan Yeşilçam yıldızı Nazan Saatçi, filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Son haliyle gençlere taş çıkaran Nazan Saatçi için "Yıllar teğet geçmiş", "Yıllara meydan okumak diye buna derim" yorumları yapıldı.