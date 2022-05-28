Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Sinemanın efsane ismi Türkan Şoray son halini paylaştı! Sultan yine kendine hayran bıraktı
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, Türker İnanoğlu'nun teşviki ile Yeşilçam'a adım attı ve 1960'larda sinema ile tanıştı. Rol aldığı sayısız film ve canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Türkan Şoray, 'Sultan' lakabıyla hafızalara kazındı. Özellikle başrolünü Kadir İnanır ile üstlendiği filmlerle beğeni toplayan Türkan Sultan, güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabında yeni bir paylaşıma imza atan usta oyuncu, son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Türkan Şoray'ın son hali...
28.05.2022 00:45 - Son Güncelleme: 28.05.2022 00:45
Karagümrük'teki ev sahiplerinin kızı olan ve "Panter Emel" anılan Emel Yıldız ile bir film setine giden Türkan Şoray, Türker İnanoğlu'nun teşviki ile Yeşilçam'a adım attı ve hayatı tümüyle değişti.
1960 yılı yapımlı Köyde Bir Kız Sevdim filminde Baki Tamer ile başrolde oynayarak 'Yeşilçam'a merhaba diyen Şoray, sayısız filmde rol aldı ve özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Sultan, Güllü, Kara Gözlü gibi yapımlarla hafızalara kazındı.