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Haberler Magazin Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Sinemanın efsane ismi Türkan Şoray son halini paylaştı! Sultan yine kendine hayran bıraktı

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Sinemanın efsane ismi Türkan Şoray son halini paylaştı! Sultan yine kendine hayran bıraktı

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, Türker İnanoğlu'nun teşviki ile Yeşilçam'a adım attı ve 1960'larda sinema ile tanıştı. Rol aldığı sayısız film ve canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e gönüllere taht kuran Türkan Şoray, 'Sultan' lakabıyla hafızalara kazındı. Özellikle başrolünü Kadir İnanır ile üstlendiği filmlerle beğeni toplayan Türkan Sultan, güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabında yeni bir paylaşıma imza atan usta oyuncu, son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Türkan Şoray'ın son hali...

28.05.2022 00:45 - Son Güncelleme: 28.05.2022 00:45
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Sinemanın efsane ismi Türkan Şoray son halini paylaştı! Sultan yine kendine hayran bıraktı

Karagümrük'teki ev sahiplerinin kızı olan ve "Panter Emel" anılan Emel Yıldız ile bir film setine giden Türkan Şoray, Türker İnanoğlu'nun teşviki ile Yeşilçam'a adım attı ve hayatı tümüyle değişti.

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Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Sinemanın efsane ismi Türkan Şoray son halini paylaştı! Sultan yine kendine hayran bıraktı

1960 yılı yapımlı Köyde Bir Kız Sevdim filminde Baki Tamer ile başrolde oynayarak 'Yeşilçam'a merhaba diyen Şoray, sayısız filmde rol aldı ve özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Sultan, Güllü, Kara Gözlü gibi yapımlarla hafızalara kazındı.

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Sinemanın efsane ismi Türkan Şoray son halini paylaştı! Sultan yine kendine hayran bıraktı

Sultan lakabıyla gönüllere taht kuran usta sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi.

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Sinemanın efsane ismi Türkan Şoray son halini paylaştı! Sultan yine kendine hayran bıraktı

Hem yeteneği hem iri gözleriyle kendine hayran bırakan Şoray, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla bir kez daha sevenlerini mest etti.

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Sinemanın efsane ismi Türkan Şoray son halini paylaştı! Sultan yine kendine hayran bıraktı

Ünlü oyuncu, Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'ne katılan oyuncu beyazlar içinde verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

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