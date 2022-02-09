Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Gülşen Bubikoğlu son halini paylaştı gören dönüp bir daha baktı! Yine kendine hayran bıraktı
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına 'merhaba' diyen Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi. Ah Nerede, Alev Alev, Gırgıriye, Yaz Bekarı gibi filmlerde yer alan ve özellikle Tarık Akan ile birlikte rol aldığı yapımlarla hafızalara kazınan Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Paylaşımına 'Bugünü kendime ayırdım' notunu ekleyen 67 yaşındaki Yeşilçam güzeli, son haliyle beğeni topladı. İşte Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...
09.02.2022 00:15
- Son Güncelleme: 09.02.2022 00:15
Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptğı son paylaşımla gündeme geldi.
Usta oyuncu için "Yıllar onu teğet geçmiş", "Her yaşı ayrı güzel", "Hala çok güzel" yorumları yapıldı. İşte Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeli başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...