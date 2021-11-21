Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Filiz Akın ‘Eski günlerden biri’ dedi paylaştı Emel Sayın detayı çok konuşuldu
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Gerçek adı Suna Akın olan Yeşilçam'ın güzeller güzeli oyuncusu Filiz Akın, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, meslektaşı Emel Sayın ile verdiği bir pozu 'Eski günlerden biri' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken Emel Sayın ile Filiz Akın güzellikleriyle bir kez daha kendilerine hayran bıraktı. Öte yandan son dönemlerde sağlık sorunları yaşayan Akın'ın son hali de merak konusu oldu. İşte Filiz Akın'ın son hali ve sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
21.11.2021 01:24
- Son Güncelleme: 21.11.2021 01:24
Kısa bir süre önce Sebsis teşhisi konan ve evinde tedavi altında olan Filiz Akın, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, meslektaşı Emel Sayın ile bir fotoğrafını 'Eski günlerden biri' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Yeşilçam'ın sevilen oyuncuları Emel Sayın ile Filiz Akın, güzellikleriyle bir kez daha kendilerine hayran bıraktı.