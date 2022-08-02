Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu ‘nostalji’ deyip göğüs dekoltesiyle paylaştı! 67’lik Gülşen’in son hali...

Ünlü oyuncunun 1974'te nikah masasına oturduğu Türker İnanoğlu, Bubikoğlu'nun yarışmada ikinci olmasını yıllar sonra "O büyük dönemin en güçlü yapım şirketleri olan Erler Film, Arzu Film ve Akün Film olarak dereceye girenleri aramızda paylaşıyorduk. Sözleşmeler de bunlara göreydi. Bu yüzden Necla'yı birinci yaptık" diyerek açıkladı.