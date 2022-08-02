Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu ‘nostalji’ deyip göğüs dekoltesiyle paylaştı! 67’lik Gülşen’in son hali...
Gülşen Bubikoğlu 'nostalji' deyip göğüs dekoltesiyle paylaştı! Erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakmak zorunda kalan Gülşen Bubikoğlu, 1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci oldu ve tüm hayatı değişti. Yarışmanın ardından sinema dünyasına adım atan Bubikoğlu; Evcilik Oyunu, Ah Nerede, Yaz Bekarı ve daha nicesiyle izleyici karşısına çıktı. Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi birçok usta oyuncuyla başrolü paylaşan Bubikoğlu, performansının yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı. Dillere destan güzelliğiyle her dönem adından söz ettiren oyuncu, son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı pozla çok konuşuldu. 'Nostalji' notuyla göğüs dekolteli bir pozunu yayınlayan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem olurken son haliyle bir kez daha hayran bıraktı. İşte Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımı ve son hali...
02.08.2022 00:05 - Son Güncelleme: 02.08.2022 00:05
1971'de Fatih Kız Lisesini bitiren Gülşen Bubikoğlu, erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakmak zorunda kaldı. Takvim yaprakları 1973 yılında gösterdiği zaman ise Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmaya katılan oyuncunun bir anda hayatı değişti.
Ünlü oyuncunun 1974'te nikah masasına oturduğu Türker İnanoğlu, Bubikoğlu'nun yarışmada ikinci olmasını yıllar sonra "O büyük dönemin en güçlü yapım şirketleri olan Erler Film, Arzu Film ve Akün Film olarak dereceye girenleri aramızda paylaşıyorduk. Sözleşmeler de bunlara göreydi. Bu yüzden Necla'yı birinci yaptık" diyerek açıkladı.