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Yeşilçam'ın en güzel kadını Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar öncesine ait bu fotoğrafı çok konuşuldu!

Yeşilçam filmlerinin yeri kalbimize ayrı... O dönemin en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu, hiç kuşkusuz hala Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri. Bubikoğlu'nun yıllar öncesine ait bu fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. Estetik olup olmadığı tartışılan Gülşen Bubikoğlu'nun bu fotoğrafını görüne sizde çok şaşıracaksınız.

05.10.2019 19:00 - Son Güncelleme: 05.10.2019 19:08
Yeşilçam'ın en güzel kadını Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar öncesine ait bu fotoğrafı çok konuşuldu!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu'nun okul yıllığına ait bu görüntü sosyal medyayı salladı. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin değişimleri.

Yeşilçam'ın en güzel kadını Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar öncesine ait bu fotoğrafı çok konuşuldu!

Hülya Avşar

Yeşilçam'ın en güzel kadını Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar öncesine ait bu fotoğrafı çok konuşuldu!

Çağlar Çorumlu

Yeşilçam'ın en güzel kadını Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar öncesine ait bu fotoğrafı çok konuşuldu!

Aydan Burhan

Yeşilçam'ın en güzel kadını Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar öncesine ait bu fotoğrafı çok konuşuldu!

Ömer Dönmez

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