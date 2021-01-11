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Yeşilçam'ın ela gözlü güzeli Pembe Mutlu'nun son haline bakın! Onu Davaro ve Çiçek Abbas filmleriyle tanıdık...

Yeşilçam'ın en gözde kadınlarından Pembe Mutlu, dönemin usta yönetmenleriyle çalıştı ve aralarında İlyas Salman ile oynadığı ''Çiçek Abbas'',''Şaşkın Ördek'', Kemal Sunal ile oynadığı ''Davaro'', Yusuf Kurçenli'nin filmi ''Ve Recep ve Zehra ve Ayşe'' gibi ünlü filmlerinde bulunduğu çok sayıda filmde oynadı. Yeşilçam oyuncusu Pembe Mutlu sonraki yıllarda sinemayı bıraktı. Peki Pembe Mutlu şimdilerde neler yapıyor? İşte başta Pembe Mutlu olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin son halleri. Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli' de dünyaya geldi. Mutlu, seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi.

11.01.2021 15:08 - Son Güncelleme: 11.01.2021 15:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





