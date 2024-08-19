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Yeşilçam’ın efsanevi oyuncularından Aydemir Akbaş’ın son sözleri yürek burktu: Eşime böyle görünmek istemiyorum

Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinden Aydemir Akbaş, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Ekranlarda son kez "Kolpaçino 4/4'lük" ile gördüğümüz Aydemir Akbaş'ın son sözleri ortaya çıktı. Uzun süredir çeşitli kanser türleriyle savaşan Aydemir Akbaş'ın hastayken bile 3 kez evlendiği eşi hakkındaki açıklaması yürekleri burktu.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 08:27 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 08:36
Yeşilçam’ın efsanevi oyuncularından Aydemir Akbaş’ın son sözleri yürek burktu: Eşime böyle görünmek istemiyorum 1

Uzun süredir kanser tedavisi gören Yeşilçam'ın usta oyuncularından Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın efsanevi oyuncularından Aydemir Akbaş’ın son sözleri yürek burktu: Eşime böyle görünmek istemiyorum 2

Akbaş, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Feriköy mezarlığında toprağa verildi.

Yeşilçam’ın efsanevi oyuncularından Aydemir Akbaş’ın son sözleri yürek burktu: Eşime böyle görünmek istemiyorum 3

Son olarak Kolpaçino 4/4'lük filminde gördüğümüz Aydemir Akbaş'ın hastalık yüzünden verdiği kilolar bir hayli dikkat çekiciydi.

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