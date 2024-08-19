Yeşilçam’ın efsanevi oyuncularından Aydemir Akbaş’ın son sözleri yürek burktu: Eşime böyle görünmek istemiyorum

Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinden Aydemir Akbaş, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Ekranlarda son kez "Kolpaçino 4/4'lük" ile gördüğümüz Aydemir Akbaş'ın son sözleri ortaya çıktı. Uzun süredir çeşitli kanser türleriyle savaşan Aydemir Akbaş'ın hastayken bile 3 kez evlendiği eşi hakkındaki açıklaması yürekleri burktu.