Yeşilçam’ın efsanevi oyuncularından Aydemir Akbaş’ın son sözleri yürek burktu: Eşime böyle görünmek istemiyorum

Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinden Aydemir Akbaş, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Ekranlarda son kez "Kolpaçino 4/4'lük" ile gördüğümüz Aydemir Akbaş'ın son sözleri ortaya çıktı. Uzun süredir çeşitli kanser türleriyle savaşan Aydemir Akbaş'ın hastayken bile 3 kez evlendiği eşi hakkındaki açıklaması yürekleri burktu.
Uzun süredir kanser tedavisi gören Yeşilçam'ın usta oyuncularından Aydemir Akbaş, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Akbaş, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Feriköy mezarlığında toprağa verildi.
Son olarak Kolpaçino 4/4'lük filminde gördüğümüz Aydemir Akbaş'ın hastalık yüzünden verdiği kilolar bir hayli dikkat çekiciydi.